Kembali ke Liga Champions, Manchester United Libas Sabah 4-0

JawaPos.com - Manchester United (MU) menandai kembalinya mereka ke kompetisi elite Eropa dengan melibas Sabah 4-0 dalam laga matchday pertama fase liga Liga Champions 2026/27 di Stadion Old Trafford pada Jumat.

Sebanyak empat gol Manchester United dicetak oleh empat pemain berbeda, yaitu Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez.

Hasil ini menempatkan MU di peringkat empat, hanya kalah selisih gol dari Paris Saint-Germain di puncak, Bayern Muenchen di posisi dua, dan Barcelona di urutan tiga. Sementara Sabah berada di posisi 34, demikian laman resmi UEFA.

Pelatih MU Michael Carrick melakukan sejumlah rotasi dengan mempertimbangkan agenda Derbi Manchester pada akhir pekan.

Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Patrick Dorgu, dan Benjamin Sesko mendapat kesempatan tampil sejak menit awal, sedangkan Harry Maguire, Marcus Rashford, dan Diogo Dalot memulai laga dari bangku cadangan.

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MU tampil dominan sejak awal. Setelah sejumlah peluang tercipta, Cunha akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-27.

Gol tersebut berawal dari umpan silang first-time Patrick Dorgu. Cunha berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola di tiang dekat dan menaklukkan kiper Sabah, Stas Pokatilov. Gol itu menjadi gol perdana Cunha di Liga Champions.

Setan Merah kemudian menambah keunggulan menjelang turun minum. Bruno Fernandes membawa MU unggul 2-0 pada menit ke-42 setelah menerima umpan Youri Tielemans. Sang kapten menuntaskan peluang dengan tembakan kaki bagian dalam ke pojok gawang.