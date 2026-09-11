Debut Spektakuler Como! Kalahkan RB Leipzig 4-1 pada Laga Perdana Liga Champions 2026/2027

Como permalukan RB Leipzig dengan skor 4-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. (Fabio Balaudo/UEFA).
JawaPos.com - Como catatkan debut sempurna Liga Champions setelah mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada Jumat (11/9) di Stadio Sinigaglia. Como tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Cesc Fabregas itu mampu menguasai permainan dan membuat Leipzig kesulitan membangun ritme.
Tekanan Como akhirnya membuahkan gol pada menit ke-15. Bola hasil umpan silang Anastasios Douvikas yang dipotong pertahanan Leipzig jatuh ke kaki Martin Baturina. Gelandang asal Kroasia itu lalu mengecoh pemain lawan sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok kiri bawah gawang.
RB Leipzig sempat merespons. Christopher Nkunku memberikan umpan kepada Antonio Nusa yang lolos menuju kotak penalti. Namun, tembakan rendah winger asal Norwegia itu masih mampu dihentikan kiper Como, Jean Butez. Como lalu menggandakan keunggulan lewat Tasos Douvikas pada menit ke-38.
Dilansir dari ESPN, Gol itu tercipta setelah Baturina melewati pemain Leipzig di lini tengah dan mengirim umpan terobosan kepada Douvikas. Penyerang asal Yunani itu mampu menahan tekanan bek lawan sebelum menaklukkan Maarten Vandevoordt ke pojok kiri bawah gawang. Como menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.
Como kembali menunjukkan ketajamannya usai jeda. Pada menit ke-54, Nico Paz mengirim umpan ke Assane Diao di sisi kanan. Diao kemudian berlari memasuki kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok kiri bawah gawang Leipzig. Gol itu memperlebar keunggulan Como menjadi 3-0.
RB Leipzig berhasil mencetak gol pertamanya empat menit kemudian. Pada menit ke-58, Nkunku mengirim umpan kepada Andrija Maksimovic yang kemudian melepaskan tembakan mendatar dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke sisi kiri gawang dan mengubah skor menjadi 3-1.
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Tidak ingin kehilangan momentum, pelatih Leipzig Marco Rose melakukan tiga pergantian pemain pada menit ke-59 untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil hingga pertandingan berakhir.
Sementara itu, pada menit ke-90, Como berhasil mencetak gol keempat. Moise Kean merebut bola dan mengalirkannya kepada Nico Paz di sisi kanan. Nico Paz lalu menunggu pergerakan Maximo Perrone sebelum memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Perrone berhasil melewati Vandevoordt dan mengarahkan bola ke pojok kiri bawah gawang untuk mengubah skor menjadi 4-1.
Usai laga, Cesc Fabregas menilai kemenangan itu merupakan hasil dari persiapan matang menghadapi gaya permainan RB Leipzig. “Itu merupakan penampilan yang luar biasa malam ini. Ini adalah pertandingan pertama kami di Liga Champions, jadi ini merupakan malam yang bersejarah bagi kami,” kata Fabregas dikutip dari situs resmi UEFA.
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