Gianni Infantino Jadi Kandidat Pertama yang Dipastikan Maju dalam Pemilihan Presiden FIFA 2027

Gianni Infantino (Bein Sports)
JawaPos.com – FIFA mengonfirmasi bahwa Gianni Infantino akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (8/9), Juru bicara FIFA menyatakan bahwa keputusan Infantino untuk maju kembali tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diumumkan pada April lalu.
Jika terpilih, pria Swiss berusia 56 tahun tersebut akan menjalani masa jabatan keempat sekaligus terakhir hingga 2031.
Konfirmasi FIFA muncul setelah Infantino mendapat kritik terkait rencana FIFA Forward Enterprise yang sempat mengusulkan investasi swasta dalam penyelenggaraan turnamen FIFA.
UEFA menjadi salah satu pihak yang paling keras menentang rencana tersebut dan bahkan menuduh adanya pengelolaan yang buruk sebelum skema itu akhirnya dibatalkan.
Meski demikian, Infantino tetap memperoleh dukungan dari sejumlah konfederasi, termasuk CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL, serta Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.
Hingga saat ini, Infantino menjadi satu-satunya kandidat yang secara terbuka menyatakan akan maju dalam pemilihan Presiden FIFA 2027.
Presiden CONCACAF Victor Montagliani disebut-sebut berpotensi menjadi penantang, sementara Presiden UEFA Aleksander Ceferin telah memastikan tidak akan mencalonkan diri.
Untuk kembali terpilih, Infantino membutuhkan mayoritas sederhana dari 211 federasi anggota FIFA, dengan batas akhir pendaftaran kandidat ditetapkan pada 18 November.
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Jawa Pos
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