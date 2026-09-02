Gianni Infantino Disorot Setelah Dilaporkan Bepergian Gunakan Jet Pribadi Pemerintah Rusia

JawaPos.com – Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa Presiden FIFA tersebut diduga pernah melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi milik pemerintah Rusia yang dikaitkan dengan Vladimir Putin.

Dilansir dari laman De Telegraaf pada Selasa (1/9), Dugaan tersebut muncul dalam investigasi internal terkait perilaku Infantino pada awal masa jabatannya sebagai Presiden FIFA.

Infantino diketahui terpilih memimpin FIFA pada Februari 2016, sementara sejumlah pejabat senior disebut telah menyampaikan keluhan mengenai perilakunya beberapa bulan kemudian.

Laporan tersebut menyebut investigasi Komite Etika FIFA terhadap Infantino tidak pernah dipublikasikan secara lengkap kepada publik.

Selain dugaan penggunaan jet pribadi pemerintah Rusia, Infantino juga dituduh melakukan sejumlah tindakan lain, termasuk membawa ibunya dalam perjalanan yang berkaitan dengan agenda FIFA serta meminta perubahan terkait kompensasi dan kebijakan internal organisasi.

Meski demikian, penyelidikan akhirnya membebaskan Infantino dari berbagai tuduhan dan FIFA tidak menjatuhkan sanksi terhadap presiden organisasi sepak bola dunia tersebut.

Kontroversi ini kembali menambah tekanan terhadap Infantino yang belakangan menghadapi kritik terkait kepemimpinannya di FIFA.

Setelah gagalnya rencana privatisasi Piala Dunia, posisi Infantino disebut semakin mendapat sorotan dari berbagai pihak di dunia sepak bola internasional.