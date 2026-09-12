Federasi Sepak Bola Prancis Resmi Menarik Dukungan untuk Gianni Infantino, Ini Alasannya!

JawaPos.com – Prancis resmi menarik dukungannya terhadap Gianni Infantino dalam pencalonannya kembali sebagai Presiden FIFA pada pemilihan Maret 2027.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (12/9), Keputusan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) tersebut menyelaraskan sikap mereka dengan sejumlah federasi Eropa, termasuk Belgia, Italia, Skotlandia, Swedia, dan Wales, yang sebelumnya juga menarik dukungan terhadap Infantino.
Presiden FFF Philippe Diallo menyatakan bahwa kepercayaan kepada Presiden FIFA telah dikhianati dan tata kelola sepak bola dunia saat ini tidak lagi mencerminkan nilai yang mereka perjuangkan.
FFF menilai Prancis memiliki legitimasi historis dan olahraga untuk menyampaikan sikap terhadap kepemimpinan FIFA, mengingat statusnya sebagai salah satu negara pendiri badan sepak bola dunia tersebut.
Infantino, yang menggantikan Sepp Blatter sebagai Presiden FIFA pada 2016, mendapat tekanan setelah rencana melibatkan investasi swasta dalam pengelolaan kompetisi besar FIFA menuai penolakan dan akhirnya dibatalkan.
UEFA bahkan sempat mengancam akan memboikot kompetisi FIFA serta mendesak Infantino mengundurkan diri, meskipun ancaman tersebut kemudian ditangguhkan.
FFF selanjutnya akan melakukan konsultasi sebelum menentukan kandidat yang akan mereka dukung untuk menghadapi Infantino dalam pemilihan yang berlangsung pada Kongres FIFA di Rabat, Maroko.
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