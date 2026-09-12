Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 13 September 2026 | 04.15 WIB

Federasi Sepak Bola Prancis Resmi Menarik Dukungan untuk Gianni Infantino, Ini Alasannya!

Prancis resmi menarik dukungan untuk Gianni Infantino dalam pilihan Presiden FIFA 2027 (Bein Sports)

JawaPos.com – Prancis resmi menarik dukungannya terhadap Gianni Infantino dalam pencalonannya kembali sebagai Presiden FIFA pada pemilihan Maret 2027.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (12/9), Keputusan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) tersebut menyelaraskan sikap mereka dengan sejumlah federasi Eropa, termasuk Belgia, Italia, Skotlandia, Swedia, dan Wales, yang sebelumnya juga menarik dukungan terhadap Infantino.

Presiden FFF Philippe Diallo menyatakan bahwa kepercayaan kepada Presiden FIFA telah dikhianati dan tata kelola sepak bola dunia saat ini tidak lagi mencerminkan nilai yang mereka perjuangkan.

FFF menilai Prancis memiliki legitimasi historis dan olahraga untuk menyampaikan sikap terhadap kepemimpinan FIFA, mengingat statusnya sebagai salah satu negara pendiri badan sepak bola dunia tersebut.

Infantino, yang menggantikan Sepp Blatter sebagai Presiden FIFA pada 2016, mendapat tekanan setelah rencana melibatkan investasi swasta dalam pengelolaan kompetisi besar FIFA menuai penolakan dan akhirnya dibatalkan.

UEFA bahkan sempat mengancam akan memboikot kompetisi FIFA serta mendesak Infantino mengundurkan diri, meskipun ancaman tersebut kemudian ditangguhkan.

FFF selanjutnya akan melakukan konsultasi sebelum menentukan kandidat yang akan mereka dukung untuk menghadapi Infantino dalam pemilihan yang berlangsung pada Kongres FIFA di Rabat, Maroko.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Qatar Mempertanyakan AFC terkait Kritikan Kepemimpinan Presiden FIFA - Image
Sepak Bola Dunia

Qatar Mempertanyakan AFC terkait Kritikan Kepemimpinan Presiden FIFA

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.51 WIB

FIFA dalam Krisis: Norwegia Minta Gianni Infantino Cabut dari Jabatan - Image
Sepak Bola Dunia

FIFA dalam Krisis: Norwegia Minta Gianni Infantino Cabut dari Jabatan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.15 WIB

UEFA Ancam Ambil Langkah Tegas Usai Menyatakan Tidak Lagi Percaya kepada Presiden FIFA - Image
Sepak Bola Dunia

UEFA Ancam Ambil Langkah Tegas Usai Menyatakan Tidak Lagi Percaya kepada Presiden FIFA

Senin, 3 Agustus 2026 | 00.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore