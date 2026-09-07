Analisis: Manchester United Harus Belajar Matikan Harapan Lawan

Pelatih Manchester United Michael Carrick. Manchester United dua kali unggul atas Everton, tetapi gagal mempertahankan kemenangan. Michael Carrick menilai Setan Merah perlu belajar mengendalikan laga. (Dok. MUFC)
JawaPos.com — Manchester United harus belajar membunuh harapan lawan setelah kembali gagal mempertahankan keunggulan. Unggul dua kali atas Everton, Setan Merah tetap harus puas bermain imbang.
Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain Manchester United kembali menghampiri tribun tandang yang sudah jauh lebih kosong untuk berterima kasih kepada suporter. Di sisi lain, fans Everton merayakan gol penyama kedudukan Ainsley Maitland-Niles pada menit ke-96.
"Benar-benar sangat kecewa," ujar pelatih Manchester United Michael Carrick menggambarkan suasana hati timnya dikutip dari New York Times.
Manchester United dua kali memimpin, tetapi dua kali pula tiga poin lepas dari genggaman. Penampilan Setan Merah memang jauh dari sempurna, tetapi pertandingan tersebut seharusnya bisa mereka menangkan.
Terlebih, laga itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk menunjukkan naluri membunuh ketika Everton sedang berada dalam situasi sulit setelah pekan yang penuh tantangan di internal klub.
Memang, dua gol penyama kedudukan Everton lahir dari penyelesaian individu yang luar biasa. Tyrique George mencetak gol pada menit ke-83 untuk membatalkan keunggulan Bryan Mbeumo. Kemudian, Maitland-Niles yang merupakan pemain baru sekaligus pemain pengganti melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti.
Namun, peluang bagi Everton untuk membalikkan keadaan seharusnya tidak diberikan Manchester United jika mereka mampu mengelola pertandingan dengan lebih baik.
Komentar pelatih Everton David Moyes bahkan bisa dengan mudah ditujukan kepada Manchester United.
"Kami berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan saya merasa jika ada tim yang kemungkinan besar akan berada di atas dan memenangi pertandingan, itu adalah kami. Saya merasa kami tidak benar-benar mendapatkan kembali bola, tidak benar-benar mengendalikan pertandingan selama beberapa menit setelah itu, yang memungkinkan mereka unggul 2-1," kata Moyes.
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Jawa Pos
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