Prediksi Skor Manchester United vs Sabah di Liga Champions: Setan Merah Pesta Gol di Old Trafford

JawaPos.com — Manchester United diprediksi mengawali Liga Champions 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu Sabah di Old Trafford, Jumat (11/9/2026) pukul 02. 00 WIB.

Setan Merah punya pengalaman jauh lebih besar di kompetisi elite Eropa, sementara Sabah baru pertama kali tampil di fase liga, meski klub Azerbaijan itu datang dengan modal enam kemenangan dari delapan pertandingan kualifikasi.

Bagaimana peluang Manchester United meraih kemenangan? Manchester United memiliki peluang besar meraih tiga poin dalam laga perdana fase liga Liga Champions 2026/2027 karena bermain di Old Trafford dan memiliki kualitas skuad lebih mumpuni.

Pertandingan ini juga menjadi penampilan pertama Setan Merah di Liga Champions setelah absen selama tiga musim sekaligus menjadi partisipasi ke-26 mereka di kompetisi tersebut, rekor terbanyak klub Inggris.

Namun, performa Manchester United pada awal musim belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim asuhan Michael Carrick baru mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan Premier League dan menempati posisi ke-11, tertinggal lima angka dari Manchester City yang berada di puncak klasemen.

Hasil imbang 2-2 melawan Everton pada Minggu menjadi bukti lini belakang Manchester United masih memiliki celah.

Setan Merah juga hanya sekali menang dalam tujuh pertandingan terakhir fase grup Liga Champions, dengan empat laga berakhir kekalahan.