11.000 Tiket Como vs RB Leipzig Sold Out, Renovasi Stadio Sinigaglia Rampung dalam 90 Hari

JawaPos.com - Como 1907 memastikan debut mereka di kompetisi Eropa tidak akan membuat tim asal Italia tersebut harus menjadi tim musafir.

Sebanyak 11.000 tiket yang disediakan untuk pertandingan menghadapi RB Leipzig telah resmi terjual habis.

Laga Como kontra RB Leipzig menjadi salah satu pertandingan bersejarah bagi klub. Antusiasme suporter pun terlihat dari cepatnya tiket pertandingan tersebut ludes.

Meski kapasitas yang tersedia terbilang kecil untuk ukuran pertandingan level Eropa, Como berusaha mempertahankan pertandingan tetap digelar di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Keputusan tersebut tidak lepas dari pekerjaan besar yang dilakukan Como 1907 dalam beberapa bulan terakhir. Stadion Giuseppe Sinigaglia direnovasi secara besar-besaran dengan target memenuhi standar UEFA Category 4 sehingga bisa digunakan untuk pertandingan kompetisi Eropa.

Pekerjaan renovasi dilakukan dalam waktu kurang dari 90 hari. Salah satu bagian yang mendapat perhatian adalah tribun stadion. Como mengganti tribun pipa besi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan dengan tribun permanen berbahan beton yang disesuaikan dengan standar UEFA.

Ukuran lapangan juga mengalami perubahan. Como memperlebar lapangan sekitar 2 hingga 2,5 meter agar memenuhi regulasi internasional. Perubahan tersebut sekaligus diharapkan mendukung karakter permainan tim yang mengandalkan penguasaan bola.

Permukaan lapangan turut diperbarui dengan pemasangan rumput hibrida generasi terbaru. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung stadion ikut ditingkatkan, mulai dari sistem pencahayaan lampu sorot, toilet, hingga sistem keamanan di area internal stadion.