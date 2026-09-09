Prediksi Skor Sporting CP vs Galatasaray: Osimhen Absen, Tuan Rumah Diuntungkan

Prediksi skor Sporting CP vs Galatasaray di Liga Champions 2026/2027. Sporting lebih diunggulkan setelah Galatasaray kehilangan Osimhen. (Dok. SCP)
JawaPos.com - Sporting CP sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun. Galatasaray justru menghadapi masalah performa dan kemungkinan kehilangan Victor Osimhen.
Sporting CP diprediksi mampu mengalahkan Galatasaray pada matchday pertama Liga Champions 2026/2027 di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB. Absennya Victor Osimhen menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan.
Sporting datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Tim besutan Rui Borges tersebut juga menunjukkan produktivitas yang menjanjikan menjelang pertandingan Eropa.
Setelah bermain imbang 2-2 melawan Estrela Amadora pada laga pembuka Primeira Liga, Sporting bangkit dengan mengalahkan Vitoria Guimaraes 3-2, Alverca 3-1, Rio Ave 4-0, dan Nacional 2-0.
Empat kemenangan tersebut memperlihatkan keseimbangan Sporting yang mulai terbentuk. Mereka selalu mencetak setidaknya dua gol dalam empat laga terakhir, sementara dua pertandingan terakhir berhasil dilewati tanpa kebobolan.
Luis Suarez menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan Galatasaray. Penyerang Sporting itu sudah mencetak empat gol di kompetisi domestik dan berpotensi kembali menjadi ancaman di lini depan.
Flavio Goncalves juga mulai menunjukkan kontribusi. Ia telah mengoleksi tiga gol di Primeira Liga dan berpeluang mendapat kesempatan menjalani debut di Liga Champions.
Faktor kandang semakin memperkuat posisi Sporting. Dukungan suporter di Estadio Jose Alvalade dapat membantu tuan rumah tampil agresif sejak menit awal.
Sebaliknya, Galatasaray datang dengan kondisi yang kurang ideal. Setelah sempat meraih tiga kemenangan beruntun, mereka kemudian hanya mendapatkan satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan liga terakhir.
Catatan tandang di kompetisi Eropa juga menjadi persoalan serius. Galatasaray hanya meraih satu kemenangan dalam 15 laga tandang terakhir di kompetisi Eropa, dengan 13 pertandingan di antaranya berakhir dengan kekalahan.
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