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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 02.53 WIB

Prediksi Skor Napoli vs Arsenal: Tim Tamu Menggunting dalam Lipatan Liga Champions

Arsenal lebih konsisten jelang menghadapi Napoli di Liga Champions 2026/2027. The Gunners diprediksi menang 2-1 di Stadio Maradona. (Bein Sports) - Image

Arsenal lebih konsisten jelang menghadapi Napoli di Liga Champions 2026/2027. The Gunners diprediksi menang 2-1 di Stadio Maradona. (Bein Sports)

JawaPos.com – Arsenal diprediksi mampu mengalahkan Napoli pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Stadio Diego Armando Maradona, Kamis (10/9/2026) dini hari WIB. Performa lebih konsisten membuat The Gunners sedikit lebih diunggulkan meski harus bermain di kandang lawan.

Arsenal datang ke Naples dengan modal empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dari empat pertandingan tersebut, pasukan Mikel Arteta mencetak sembilan gol dan hanya sekali kebobolan.

Kemenangan terbaru diraih Arsenal saat menghadapi Chelsea pada akhir pekan lalu. The Gunners menang 2-1 dalam pertandingan ketat yang menjadi bekal positif sebelum menjalani laga pertama Liga Champions musim ini.

Catatan Arsenal di kompetisi Eropa juga cukup meyakinkan. Mereka tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan normal time terakhir di Liga Champions, dengan sembilan clean sheet dan hanya tujuh kali kebobolan.

The Gunners juga belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan pembuka terakhir di kompetisi Eropa. Rinciannya adalah tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Kondisi berbeda dialami Napoli. Setelah mengawali periode terbaru dengan kemenangan 2-0 atas Genoa, mereka kemudian menelan dua kekalahan beruntun.

Napoli kalah 1-2 dari Como sebelum kembali takluk saat menghadapi Inter Milan. Bahkan, dalam laga tersebut Napoli sempat unggul 2-0 melalui gol Matteo Politano dan Rasmus Hojlund sebelum Inter membalikkan keadaan dan menang 3-2.

Hasil tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah bagi Massimiliano Allegri, khususnya dalam menjaga konsentrasi pertahanan. Menghadapi Arsenal, kesalahan kecil berpotensi menjadi masalah karena The Gunners memiliki banyak pemain yang mampu memanfaatkan ruang.

Napoli juga harus kehilangan Scott McTominay. Gelandang asal Skotlandia itu menjalani operasi ringan terkait gangguan irama jantung dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk kembali bermain.

Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, dan Giovane juga belum tersedia karena cedera.

Editor: Hendra
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