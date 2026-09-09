Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 02.39 WIB

Prediksi Skor Barcelona vs Feyenoord: Blaugrana Bisa Menang Mudah di Liga Champions

Barcelona diprediksi menang 3-0 atas Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Spotify Camp Nou.. (Dok. @fcbarcelona) - Image

Barcelona diprediksi menang 3-0 atas Feyenoord pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Spotify Camp Nou.. (Dok. @fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/2027 dengan menjamu Feyenoord di Spotify Camp Nou, Rabu (9/9/2026) malam WIB. Blaugrana lebih diunggulkan setelah mencatat lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Lamine Yamal dan kawan-kawan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada pertandingan terakhir, Barcelona menghancurkan Valencia dengan skor 5-0 di La Liga, Minggu (6/9/2026).

Hasil tersebut menambah panjang rentetan kemenangan Barcelona. Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick menang 5-2 atas Rayo Vallecano, mengalahkan Athletic Bilbao 2-0, serta menundukkan Elche 5-0 di kandang lawan.

Produktivitas Barcelona menjadi salah satu alasan utama mereka lebih layak diunggulkan. Sejak Hansi Flick menangani tim pada 2024, Barcelona mencatat rata-rata 2,88 gol per pertandingan di Liga Champions.

Dari 26 pertandingan di bawah Flick, Barcelona telah mencetak 75 gol. Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo, dan Pedri menjadi beberapa pemain yang diharapkan kembali menjadi motor serangan Blaugrana.

Barcelona juga memiliki catatan bagus saat memulai Liga Champions di kandang sendiri. Mereka memenangi 18 dari 20 pertandingan pembuka kompetisi Eropa tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Namun, ada satu catatan yang perlu diperhatikan Hansi Flick. Barcelona sudah melewati 15 pertandingan Liga Champions secara beruntun tanpa mencatat clean sheet dan telah kebobolan 30 gol dalam periode tersebut.

Kondisi itu membuka peluang bagi Feyenoord untuk mencuri gol. Apalagi, klub asal Belanda tersebut juga sedang berada dalam tren positif.

Feyenoord belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka juga selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir.

Dalam enam laga terbaru, Feyenoord mencetak 15 gol. Pada pertandingan terakhir, tim besutan Giovanni van Bronckhorst tersebut menang 3-1 di markas NEC Nijmegen pada 5 September 2026.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico Madrid: Mac Allister Siap Tampil Istimewa di Anfield - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico Madrid: Mac Allister Siap Tampil Istimewa di Anfield

Kamis, 10 September 2026 | 00.40 WIB

PSG Sudah Waspadai Slovan Bratislava di Bawah Asuhan Yaya Toure - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Sudah Waspadai Slovan Bratislava di Bawah Asuhan Yaya Toure

Kamis, 10 September 2026 | 00.34 WIB

Prediksi Lengkap Napoli vs Arsenal: Misi The Gunners Lanjutkan Kesempurnaan Fase League - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lengkap Napoli vs Arsenal: Misi The Gunners Lanjutkan Kesempurnaan Fase League

Rabu, 9 September 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore