Prediksi Skor Barcelona vs Feyenoord: Blaugrana Bisa Menang Mudah di Liga Champions

JawaPos.com - Barcelona akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/2027 dengan menjamu Feyenoord di Spotify Camp Nou, Rabu (9/9/2026) malam WIB. Blaugrana lebih diunggulkan setelah mencatat lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Lamine Yamal dan kawan-kawan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada pertandingan terakhir, Barcelona menghancurkan Valencia dengan skor 5-0 di La Liga, Minggu (6/9/2026).

Hasil tersebut menambah panjang rentetan kemenangan Barcelona. Sebelumnya, tim asuhan Hansi Flick menang 5-2 atas Rayo Vallecano, mengalahkan Athletic Bilbao 2-0, serta menundukkan Elche 5-0 di kandang lawan.

Produktivitas Barcelona menjadi salah satu alasan utama mereka lebih layak diunggulkan. Sejak Hansi Flick menangani tim pada 2024, Barcelona mencatat rata-rata 2,88 gol per pertandingan di Liga Champions.

Dari 26 pertandingan di bawah Flick, Barcelona telah mencetak 75 gol. Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo, dan Pedri menjadi beberapa pemain yang diharapkan kembali menjadi motor serangan Blaugrana.

Barcelona juga memiliki catatan bagus saat memulai Liga Champions di kandang sendiri. Mereka memenangi 18 dari 20 pertandingan pembuka kompetisi Eropa tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Namun, ada satu catatan yang perlu diperhatikan Hansi Flick. Barcelona sudah melewati 15 pertandingan Liga Champions secara beruntun tanpa mencatat clean sheet dan telah kebobolan 30 gol dalam periode tersebut.

Kondisi itu membuka peluang bagi Feyenoord untuk mencuri gol. Apalagi, klub asal Belanda tersebut juga sedang berada dalam tren positif.

Feyenoord belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka juga selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan terakhir.