Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico Madrid: Mac Allister Siap Tampil Istimewa di Anfield

JawaPos.com - Alexis Mac Allister percaya diri menyambut laga perdana Liga Champions 2026/2027 bersama Liverpool. Bermain di Anfield menjadi pengalaman istimewa yang ingin dibalas dengan penampilan terbaik.

Liverpool akan menjamu Atletico Madrid pada laga perdana fase liga Liga Champions 2026/2027 di Anfield, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB. Alexis Mac Allister pun antusias menyambut pertandingan tersebut dan yakin Liverpool memiliki modal kuat untuk menjalani musim ini.

Mac Allister melihat skuad Liverpool musim ini memiliki banyak pemain berkualitas serta pengalaman meraih trofi Premier League. Menurutnya, kombinasi tersebut menjadi modal penting untuk bersaing di Liga Champions.

"Saya sangat yakin dengan musim ini. Kami memiliki banyak pemain berkualitas dan pelatih yang sangat bagus yang telah membawa ide-idenya. Kami telah banyak berkembang sejak awal musim. Banyak dari pemain ini juga telah memenangkan Premier League, jadi kami memiliki pengalaman dan trofi. Tapi kami harus bersatu," kata Alexis Mac Allister yang dikutip laman UEFA, Rabu (9/9).

Gelandang Timnas Argentina itu juga menaruh perhatian pada atmosfer Anfield. Bagi Mac Allister, tampil di hadapan pendukung sendiri pada pertandingan Liga Champions memiliki sensasi berbeda.

"Ini sangat istimewa bagi saya. Saya sangat menikmatinya. Ketika saya tiba, kami berada di Liga Europa, tetapi Anda dapat melihat perbedaannya ketika itu adalah pertandingan Liga Champions," ujar gelandang 27 tahun tersebut.

Karena itu, Mac Allister berharap Liverpool mampu menjawab antusiasme suporter dengan permainan yang bagus saat menghadapi Atletico Madrid.

"Mudah-mudahan kami dapat membawa semangat itu dan kami dapat memainkan sepak bola yang bagus sehingga para penggemar dapat mendukung kami," pungkas Alexis Mac Allister.

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