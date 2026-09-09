Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Atletico Madrid: Melawan Kutukan Klub Inggris

JawaPos.com —Liverpool dan Atletico Madrid akan bentrok di matchday pertama Liga Champions musim 2026-2027, dini hari nanti. Bakal menjadi ujian sulit bagi Atletico karena tim Inggris tak pernah bersahabat bagi mereka di fase liga.

Pertandingan di Anfield ini merupakan ulangan dari laga pembuka musim lalu, di mana The Reds meraih kemenangan kandang 3-2 atas wakil Spanyol tersebut. Saat itu, Virgil van Dijk mencetak gol kemenangan pada menit ke-92.

Hasil itu membuat The Reds memenangkan tiga pertemuan terakhir antara kedua tim, setelah sebelumnya juga menang 3-2 di laga tandang dan 2-0 di laga kandang pada fase grup musim 2021/2022.

Liverpool juga telah memenangkan enam pertandingan fase grup/fase liga terakhir mereka melawan tim-tim Spanyol, serta mencatatkan empat clean sheet dalam lima pertandingan terakhir tersebut.

Sebaliknya, Atletico datang dengan rekor buruk. Los Colchoneros seperti mendapat kutukan melawan klub Inggris, di mana mereka belum pernah memenangkan pertandingan fase grup/fase liga Liga Champions.

Sejauh ini, hasil terbaik tim ibu kota Spanyol itu di fase grup hanya berupa empat hasil imbang. Selebihnya, mereka kalah enam kali. Selain itu, Atletico hanya memenangkan dua dari 14 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim Inggris (3 seri, 9 kalah).

Berbekal kemenangan 2-0 di markas Ipswich Town, Liverpool pun sangat percaya diri menyambut Atletico Madrid. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, hanya berharap timnya bisa lebih kompak.

“Ketika semua orang saling membantu, gol serta hal-hal positif lainnya akan menyusul,” kata Andoni Iraola di situs resmi Liverpool.

Bek sayap Liverpool, Milos Kerkez, sementara itu mengingatkan tentang pentingnya fokus. “Jadwal pertandingan kini sangat padat, setiap tiga hari sekali, jadi kami harus segera fokus ke laga berikutnya. Kita hanya perlu terus maju,” ujarnya.