Prediksi Lengkap Napoli vs Arsenal: Misi The Gunners Lanjutkan Kesempurnaan Fase League

Arsenal mengusung misi melanjutkan rekor sempurna fase league Liga Champions saat bertandang ke markas SSC Napoli, dini hari nanti. (Dok. Flashscore)
JawaPos.com – Musim lalu Arsenal merupakan satu-satunya klub yang memenangi seluruh delapan laga fase league Liga Champions.
Capaian itu kemudian jadi modal Arsenal terus melaju sampai final sebelum kalah oleh Paris Saint-Germain di Puskas Arena, Budapest (1/6).
Musim ini, The Gunners –sebutan Arsenal– mengusung misi untuk melanjutkan rekor 100 persen fase league itu.
Dimulai saat juara Premier League itu bertamu ke Stadio Diego Armando Maradona, Naples, untuk bertemu SSC Napoli, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).
Sejak penerapan format fase league pada 2024–2025, belum pernah ada klub yang mampu 100 persen menang. Apalagi, dapat meneruskannya dalam musim berikutnya.
False nine Arsenal Kai Havertz yang hanya mencicipi satu laga fase league musim lalu karena bergelut dengan cedera lutut tidak ingin kehilangan momen lagi.
“Kami memulai musim dengan bagus. Aku rasa kami bisa meneruskannya di Eropa (Liga Champions),” ucap pemain timnas Jerman tersebut kepada Football London.
Ambisi Arsenal bisa merusak momen kembalinya allenatore Napoli Massimiliano Allegri ke Liga Champions setelah 1.407 hari. Laga itu sekaligus laga ke-101 Allegri di Liga Champions. Selain itu, Partenopei –sebutan Napoli– kalah beruntun dalam dua laga terakhir Serie A.
“Kami harus membayar hasil buruk di liga (Serie A) dengan hasil bagus di Eropa (Liga Champions). Apalagi, kami bermain di depan pendukung sendiri,” ungkap kapten sekaligus bek kanan Napoli Giovanni Di Lorenzo seperti dikutip dari Radio Kiss Kiss Napoli.
SSC NAPOLI (4-3-3):
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