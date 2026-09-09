Prediksi Lengkap Liverpool vs Atletico Madrid: Isak dan Gakpo Siap Beraksi Lebih Lama

JawaPos.com – Alexander Isak dan Cody Gakpo hanya turun 58 menit saat Liverpool FC (LFC) mengalahkan Atletico Madrid 3-2 dalam laga pembuka fase league Liga Champions musim lalu. Saat mereka ditarik, LFC masih tertahan 2-2 dalam laga di Anfield tersebut.

Dini hari nanti (10/9), Isak dan Gakpo kembali didatangi Atletico dalam laga pertama fase league Liga Champions musim ini di Anfield (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB). Akan tetapi, Isak-Gakpo siap bermain lebih dari 58 menit.

Bersama tactician baru Andoni Iraola, Isak-Gakpo menjelma sebagai kekuatan serangan LFC musim ini. Isak telah mengemas tiga gol dan Gakpo mencatatkan tiga umpan gol dari tiga laga awal yang telah dijalani The Reds –julukan LFC. Kepada Sky Sports, Gakpo berkoar dia dan Isak akan terus meneruskan performa impresif tersebut.

“Tentu saja, sebagai pemain di lini serang, kami selalu berlatih bersama-sama dan kami mencoba supaya lebih saling mengenali lagi,” kata Gakpo. “Mudah-mudahan di antara kami dapat saling membantu berkali-kali. Dia sudah berutang beberapa umpan gol kepadaku,” seloroh wide attacker timnas Belanda tersebut.

Cholo Bisa Rusak Debut Iraola Sebagai sesama pelatih yang besar kariernya di Spanyol, Iraola tidak asing dengan entrenador Atletico Diego Simeone. Iraola dan Simeone sudah sering bertemu di LALIGA. Tepatnya saat Iraola menangani Rayo Vallecano pada periode 2020 sampai 2023.

Dari catatan pertemuan mereka, Cholo –julukan Simeone– berpotensi merusak debut Iraola di Liga Champions. Empat kali bersua di LALIGA, hanya sekali Iraola meredam Cholo. Sisanya, mantan pelatih AFC Bournemouth dan AEK Larnaca tersebut selalu keok.

“Ini laga besar. Laga pertamaku di Liga Champions sejak aku jadi pelatih. Di Anfield, aku serasa di dalam sorotan. Aku tidak mau menandainya dengan (hasil) buruk,” tutur Iraola kepada This Is Anfield.

Brace Llorente Bukan Ademola Lookman, Lee Kang-in, atau bahkan Julian Alvarez yang paling dinantikan bisa mencetak gol Atletico di Anfield. Bek kanan Marcos Llorente-lah yang ditunggu. Itu karena Llorente punya rekam jejak unik di Anfield, yakni pernah dua kali mencetak brace (dua gol dalam satu laga).

Llorente melakukannya di second leg babak 16 besar 2019–2020 lalu matchday pertama fase league musim lalu. Selain Llorente, hanya Karim Benzema yang pernah mencetak brace di Anfield sebagai lawan.