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Antara
Rabu, 9 September 2026 | 22.20 WIB

Jose Mourinho terkesan dengan penampilan Trent Alexander-Arnold di posisi barunya

Trent Alexander-Arnold. (ig @trent) - Image

Trent Alexander-Arnold. (ig @trent)

JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho terkesan dengan penampilan pemainnya Trent Alexander-Arnold (TAA) di posisi barunya.

Dalam pertandingan perdana Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu (/9) pagi WIB, TAA dipasang sebagai gelandang pivot sejak menit awal untuk membantu Los Blancos menghadapi Inter Milan.

Ini menjadi posisi terbaru dari gelandang jebolan akademi Liverpool tersebut mengingat posisi naturalnya adalah sebagai bek sayap kanan.

"Dia bermain sangat baik dan menginterpretasikan apa yang dia peroleh dari segi taktik. Baik dia dan Valverde, keduanya bekerja sangat baik menghadapi duet pemain Inter Milan Jones dan Barella," ujar Mourinho dikutip dari laman resmi klub seperti dilansir dari Antara, Rabu (9/9).

TAA mengambil peran kunci dalam kemenangan perdana Los Galacticos atas Nerrazurri, 2-1.

Pergeseran posisi ini memang dicoba Mourinho yang melihat bahwa mantan pemain Liverpool tersebut bisa mendikte tempo permainan dan mempunyai kemampuan distribusi bola yang sangat baik.

"Dia memang sempat beberapa kali kehilangan bola karena tidak bermain pada posisi yang dia mainkan sebelumnya. Dia memang juga sempat bermain di posisi ini beberapa kali bersama dengan Liverpool atau timnas Inggris, tapi belum pernah bermain di posisi itu di sini," ungkap mantan pelatih Chelsea tersebut.

Pelatih asal Portugal tersebut angkat topi dengan kinerja keras yang ditunjukkan TAA meski posisinya mengalami perubahan dan menjadi opsi pivot baru dalam strategi tim ke depannya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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