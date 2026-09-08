Prediksi Real Madrid vs Inter 9 September 2026: Los Blancos Diunggulkan Menang di Kandang

Jude Bellingham. (Bein Sports)
JawaPos.com - Real Madrid akan mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026/2027 dengan menghadapi lawan tangguh.
Los Blancos dijadwalkan menjamu Inter Milan di Estadio Santiago Bernabeu, Rabu (9/9) dini hari WIB.
Pertandingan Real Madrid vs Inter Milan menjadi salah satu duel yang paling menarik perhatian pada matchday pertama Liga Champions musim ini.
Dua klub besar Eropa tersebut sama-sama memiliki sejarah panjang di kompetisi antarklub paling bergengsi di benua biru.
Madrid memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.
Namun, Inter datang ke Spanyol dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati serangkaian pertandingan tanpa kekalahan.
Pertandingan ini juga menarik karena mempertemukan dua sosok yang memiliki hubungan kuat dalam sejarah Inter.
Jose Mourinho kini menangani Real Madrid, sedangkan Cristian Chivu menjadi pelatih Inter Milan.
Keduanya pernah berada dalam satu tim ketika Inter meraih gelar Liga Champions pada 2010. Mourinho ketika itu menjadi pelatih, sementara Chivu merupakan salah satu pemain yang tampil di lini belakang Nerazzurri.
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