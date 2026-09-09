Andoni Iraola: Liverpool akan Tampil Menekan Atleti sejak Menit Pertama

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola menyebutkan tim asuhannya akan menekan sejak menit pertama kontra Atletico Madrid.

Apalagi,pertandingan fase liga Liga Champions itu berlangsung di kandang The Reds, Stadion Anfield, Liverpool, Rabu malam waktu setempat.

"Kami ingin tampil proaktif dan mengawali laga dengan baik, serta memberikan tekanan kepada lawan sejak awal pertandingan," tegas Iraola, dikutip dari laman resmi klub, Rabu.

Iraola menjelaskan Atletico Madrid adalah tim kuat dan Liverpool harus menunjukkan penampilan terbaik mereka untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan Atletico Madrid sudah menunjukkan sebagai salah satu tim dengan level tertinggi di Liga Champions, termasuk musim lalu.

Iraola berharap Liverpool bisa kembali menunjukkan permainan yang bagus, serupa dengan yang The Reds lakukan ketika mengalahkan Ipswich Town, akhir pekan lalu.

"Saat bermain pada hari Jumat lalu, kami mengawali laga dengan sangat kuat dan ingin mencetak gol pembuka; namun, tentu saja kami menghadapi lawan yang sangat tangguh, dan itulah yang akan kami hadapi besok," jelas Iraola.