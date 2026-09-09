Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 9 September 2026 | 20.35 WIB

Lille Tumbang dari Real Betis! Calvin Verdonk Gagal Debut di Liga Champions

Calvin Verdonk saat membela Lille. (Dok. Lille) - Image

Calvin Verdonk saat membela Lille. (Dok. Lille)

JawaPos.com - Lille harus menelan kekalahan dari Real Betis di laga perdana Liga Champions. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Rabu (9/9).

Calvin Verdonk cadangan

Pelatih Lille, Davide Ancelotti tidak memainkan Calvin Verdonk di laga melawan Real Betis.

Di posisi bek kiri, dia lebih memilih untuk menurunkan Romain Perraud sebagai pilihan utama.

Hingga laga berakhir, Calvin Verdonk tetap menjadi penghangat bangku cadangan karena Davide Ancelotti memainkan Basar Onal untuk menggantikan Romain Perraud.

Itu berarti bek Timnas Indonesia belum melakukan debutnya di Liga Champions.

Davide Ancelotti puji permainan tim asuhannya

Lille sebenarnya mampu unggul 2-1 di babak pertama.

Mereka berhasil memimpin setelah Ayase Ueda dan Alexsandro Ribeiro mencetak gol meski sempat disamakan Marc Bartra.

Petaka terjadi di babak kedua, saat Real Betis berhasil menyamakan dan memimpin kedudukan. Marc Bartra dan Troy Parrott berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Davide Ancelotti mengakui bahwa timnya bermain bagus di babak pertama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026/2027: The Gunners Curi Kemenangan Tipis! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026/2027: The Gunners Curi Kemenangan Tipis!

Rabu, 9 September 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Pesta Gol di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Pesta Gol di Kandang

Rabu, 9 September 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

Rabu, 9 September 2026 | 13.41 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore