Lille Tumbang dari Real Betis! Calvin Verdonk Gagal Debut di Liga Champions

JawaPos.com - Lille harus menelan kekalahan dari Real Betis di laga perdana Liga Champions. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Rabu (9/9).

Calvin Verdonk cadangan Pelatih Lille, Davide Ancelotti tidak memainkan Calvin Verdonk di laga melawan Real Betis.

Di posisi bek kiri, dia lebih memilih untuk menurunkan Romain Perraud sebagai pilihan utama.

Hingga laga berakhir, Calvin Verdonk tetap menjadi penghangat bangku cadangan karena Davide Ancelotti memainkan Basar Onal untuk menggantikan Romain Perraud.

Itu berarti bek Timnas Indonesia belum melakukan debutnya di Liga Champions.

Davide Ancelotti puji permainan tim asuhannya Lille sebenarnya mampu unggul 2-1 di babak pertama.

Mereka berhasil memimpin setelah Ayase Ueda dan Alexsandro Ribeiro mencetak gol meski sempat disamakan Marc Bartra.

Petaka terjadi di babak kedua, saat Real Betis berhasil menyamakan dan memimpin kedudukan. Marc Bartra dan Troy Parrott berhasil mencatatkan namanya di papan skor.