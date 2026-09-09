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Andika Rachmansyah
Rabu, 9 September 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Pesta Gol di Kandang

Skuad PSG. (@psg/Instagram) - Image

Skuad PSG. (@psg/Instagram)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Slovan Bratislava pada laga pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB. Les Parisiens -julukan PSG- berpotensi pesta gol di kandang sendiri.

PSG datang dengan status juara bertahan sekaligus dalam dua edisi terakhir Liga Champions. Tim polesan Luis Enrique itu kini memburu sejarah dengan mencoba meraih trofi kompetisi bergengsi tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, laga melawan Slovan Bratislava menjadi momentum penting untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Apalagi, PSG sedang dihantui catatan minor di kompetisi domestik.

PSG belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Liga Prancis musim ini. Les Parisiens mencatat dua hasil imbang melawan Rennes (2-2) dan Lille (2-2) sebelum menelan kekalahan 1-2 dari AS Monaco di laga terakhir. Catatan minor tersebut membuat mereka tersungkur di peringkat ke-13 klasemen sementara.

Sementara Slovan Bratislavam melaju ke fase Liga Champions setelah melewati rangkaian babak kualifikasi. Klub asal Slovakia itu melewati perjalanan panjang dengan bungkam Iberia Tbilisi, Mjalby, dan Celje sebelum akhirnya mengamankan tiket di fase utama.

Menariknya, laga ini menjadi panggung spesial bagi Yaya Toure. Mantan pemain Manchester City itu akan memimpin Slovan Bratislava sebagai pelatih dan mencatat sejarah sebagai pelatih asal Afrika pertama yang menangani tim di fase Liga Champions.

Akan tetapi, tantangan yang dihadapi Yaya Toure sangat berat karena PSG merupakan lawan tangguh dengan dihuni pemain bertabur bintang. Les Parisiens juga punya catatan impresif di Eropa dengan tidak pernah terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di kompetisi UEFA.

Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava

PSG seharusnya mampu mendominasi permainan dengan kualitas skuad yang dimiliki. Terlebih, mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri yang tentunya menjadi energi tambahan bagi Ousmane Dembele cs.

Slovan Bratislava diprediksi akan bermain bertahan yang berpotensi menyulitkan PSG. Namun, Les Parisiens memiliki pemain berkualitas di sektor penyerangan, sehingga cukup mustahil jika mereka tidak mampu mencuri gol dalam laga tersebut.

Editor: Banu Adikara
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