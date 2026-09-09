Prediksi Skor PSG vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Pesta Gol di Kandang

Skuad PSG. (@psg/Instagram)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Slovan Bratislava pada laga pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB. Les Parisiens -julukan PSG- berpotensi pesta gol di kandang sendiri.
PSG datang dengan status juara bertahan sekaligus dalam dua edisi terakhir Liga Champions. Tim polesan Luis Enrique itu kini memburu sejarah dengan mencoba meraih trofi kompetisi bergengsi tersebut untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, laga melawan Slovan Bratislava menjadi momentum penting untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Apalagi, PSG sedang dihantui catatan minor di kompetisi domestik.
Baca Juga:Prediksi Skor Al Nassr vs Abha Club di Liga Arab Saudi: Cristiano Ronaldo Cs Bisa Bantai-bantai!
PSG belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Liga Prancis musim ini. Les Parisiens mencatat dua hasil imbang melawan Rennes (2-2) dan Lille (2-2) sebelum menelan kekalahan 1-2 dari AS Monaco di laga terakhir. Catatan minor tersebut membuat mereka tersungkur di peringkat ke-13 klasemen sementara.
Sementara Slovan Bratislavam melaju ke fase Liga Champions setelah melewati rangkaian babak kualifikasi. Klub asal Slovakia itu melewati perjalanan panjang dengan bungkam Iberia Tbilisi, Mjalby, dan Celje sebelum akhirnya mengamankan tiket di fase utama.
Menariknya, laga ini menjadi panggung spesial bagi Yaya Toure. Mantan pemain Manchester City itu akan memimpin Slovan Bratislava sebagai pelatih dan mencatat sejarah sebagai pelatih asal Afrika pertama yang menangani tim di fase Liga Champions.
Akan tetapi, tantangan yang dihadapi Yaya Toure sangat berat karena PSG merupakan lawan tangguh dengan dihuni pemain bertabur bintang. Les Parisiens juga punya catatan impresif di Eropa dengan tidak pernah terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di kompetisi UEFA.
PSG seharusnya mampu mendominasi permainan dengan kualitas skuad yang dimiliki. Terlebih, mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri yang tentunya menjadi energi tambahan bagi Ousmane Dembele cs.
Slovan Bratislava diprediksi akan bermain bertahan yang berpotensi menyulitkan PSG. Namun, Les Parisiens memiliki pemain berkualitas di sektor penyerangan, sehingga cukup mustahil jika mereka tidak mampu mencuri gol dalam laga tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara