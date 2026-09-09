Prediksi Skor Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026/2027: The Gunners Curi Kemenangan Tipis!

JawaPos.com - Napoli akan menjamu Arsenal pada laga pertama fase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB. The Gunners -julukan Arsenal- diprediksi akan mencuri kemenangan di kandang lawan.

Pertandingan tersebut menjadi ujian berat bagi tuan rumah karena Arsenal datang dengan modal sempurna setelah meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. The Gunners juga punya motivasi besar untuk membuka perjalanan mereka di Liga Champions dengan sempurna setelah jadi runner-up musim lalu.

Sementara itu, Napoli justru saat ini berada dalam situasi kurang ideal. Mereka menelan kekalahan dari Inter Milan dengan skor 2-3 pada pertandingan terakhirnya di Liga Italia 2026/2027 pekan kemarin.

Tim berjulukan Partenopei itu masih belum menemukan konsistensi permainannya di bawah komando Massimiliano Allegri. Pasalnya, Napoli membuka kampanyenya di Liga Italia dengan kemenangan 2-0, kemudian kalah 1-2 dari Como 1907 sebelum kembali takluk dari Inter Milan.

Kondisi Napoli semakin diperparah karena dipastikan kehilangan sosok Scott McTominay di sektor lini tengah. Gelandang asal Skotlandia itu masih dalam masa pemulihan setelah mengalami kendala pada jantungnya.

Absennya McTominay jelas menjadi kehilangan besar bagi Napoli. Partenopei wajib mewaspadai hal tersebut lantaran Arsenal pandai memanfaatkan celah lewat permainan intens dan penguasaan bola.

Terlebih, Arsenal datang ke markas Napoli dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners baru saja mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris dan mencatatkan empat kemenangan di semua kompetisi musim ini.

Arsenal juga memiliki catatan apik ketika menjalani laga pembuka kompetisi Eropa. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pembuka di kompetisi Eropa, dengan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.