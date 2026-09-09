Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 9 September 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026/2027: The Gunners Curi Kemenangan Tipis!

Bukayo Saka setelah cetak gol ke gawang Aston Villa. (Dok. Arsenal) - Image

Bukayo Saka setelah cetak gol ke gawang Aston Villa. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Napoli akan menjamu Arsenal pada laga pertama fase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB. The Gunners -julukan Arsenal- diprediksi akan mencuri kemenangan di kandang lawan. 

Pertandingan tersebut menjadi ujian berat bagi tuan rumah karena Arsenal datang dengan modal sempurna setelah meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. The Gunners juga punya motivasi besar untuk membuka perjalanan mereka di Liga Champions dengan sempurna setelah jadi runner-up musim lalu. 

Sementara itu, Napoli justru saat ini berada dalam situasi kurang ideal. Mereka menelan kekalahan dari Inter Milan dengan skor 2-3 pada pertandingan terakhirnya di Liga Italia 2026/2027 pekan kemarin. 

Tim berjulukan Partenopei itu masih belum menemukan konsistensi permainannya di bawah komando Massimiliano Allegri. Pasalnya, Napoli membuka kampanyenya di Liga Italia dengan kemenangan 2-0, kemudian kalah 1-2 dari Como 1907 sebelum kembali takluk dari Inter Milan. 

Kondisi Napoli semakin diperparah karena dipastikan kehilangan sosok Scott McTominay di sektor lini tengah. Gelandang asal Skotlandia itu masih dalam masa pemulihan setelah mengalami kendala pada jantungnya. 

Absennya McTominay jelas menjadi kehilangan besar bagi Napoli. Partenopei wajib mewaspadai hal tersebut lantaran Arsenal pandai memanfaatkan celah lewat permainan intens dan penguasaan bola. 

Terlebih, Arsenal datang ke markas Napoli dengan kepercayaan diri tinggi. The Gunners baru saja mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris dan mencatatkan empat kemenangan di semua kompetisi musim ini. 

Arsenal juga memiliki catatan apik ketika menjalani laga pembuka kompetisi Eropa. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pembuka di kompetisi Eropa, dengan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Prediksi Skor Napoli vs Arsenal

Bermain di kandang Napoli tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Arsenal. Atmosfer Stadion Diego Armando Maradona dipastikan memberi tekanan besar, terlebih Partenopei membidik kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah hasil buruk di dua laga terakhir. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Feyenoord: Lamine Yamal Pasang Target Juara Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Feyenoord: Lamine Yamal Pasang Target Juara Liga Champions

Rabu, 9 September 2026 | 06.03 WIB

Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Sedang On Fire - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Sedang On Fire

Rabu, 9 September 2026 | 05.59 WIB

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang

Rabu, 9 September 2026 | 05.52 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore