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Rabu, 9 September 2026 | 14.57 WIB

Ketajaman Erling Haaland Bawa Manchester City Gebuk Porto 2-0

Penyerang Manchester City Erling Haaland merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Porto pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragao, Porto, Selasa (8/9/2026) waktu setempat. (uefa.com) - Image

Penyerang Manchester City Erling Haaland merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Porto pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragao, Porto, Selasa (8/9/2026) waktu setempat. (uefa.com)

JawaPos.com - Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragao, Porto, Selasa malam waktu setempat.

Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong dua gol ke gawang Porto di laga ini, demikian catatan UEFA.

Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan tiga poin dari satu laga, sebaliknya kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

City langsung menekan sejak laga dimulai dan menciptakan peluang melalui sundulan yang dilepaskan oleh Erling Haaland, akan tetapi dapat dihalau kiper Porto Diogo Costa.

Haaland kembali memberikan ancaman lewat sundulan jarak dekat setelah menerima umpan Antoine Semenyo, namun bola masih menyamping tipis dari gawang Porto.

Selanjutnya giliran Phil Foden yang memberikan ancaman ke gawang Porto lewat tendangan yang ia lepaskan, namun kembali Diogo Costa dapat melakukan penyelamatan.

Diogo Costa terus membendung serangan City dan kembali melakukan penyelamatan krusial dengan menggagalkan usaha beruntun dari Haaland dan Rayan Cherki.

Pada sisa waktu babak pertama, City terus menggempur lini pertahanan Porto, namun hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Editor: Banu Adikara
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