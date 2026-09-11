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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 14.44 WIB

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Willem II di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Tekuk Nathan Tjoe-A-On Cs

Nathan Tjoe-A-On berpeluang tampil bersama Willem II saat menghadapi AZ Alkmaar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027. (Willem II) - Image

Nathan Tjoe-A-On berpeluang tampil bersama Willem II saat menghadapi AZ Alkmaar pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027. (Willem II)

JawaPos.com — AZ Alkmaar berpeluang besar mempertahankan start sempurna di Eredivisie 2026/2027 saat menjamu Willem II di AFAS Stadion, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Tim tuan rumah memimpin klasemen dengan lima kemenangan beruntun, sedangkan Willem II yang diperkuat Nathan Tjoe-A-On terpuruk di posisi ke-17 dan baru mengoleksi satu poin.

Bagaimana performa AZ Alkmaar?

AZ Alkmaar datang dengan modal luar biasa setelah memenangi seluruh lima pertandingan awal Eredivisie 2026/2027.

Terbaru, tim asuhan Leeroy Echteld menaklukkan Heerenveen 3-2 di Abe Lenstra Stadion untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Start impresif itu semakin lengkap setelah AZ Alkmaar sebelumnya menghajar PSV Eindhoven 4-0 dalam ajang Piala Super Belanda.

Hasil tersebut menjadi penanda awal musim yang kuat bagi De Kaasboeren, yang kini mengincar kemenangan keenam berturut-turut di kompetisi domestik.

Kehilangan Troy Parrott yang menjadi pencetak gol terbanyak musim lalu menuju Real Betis sempat membuat AZ Alkmaar diprediksi kesulitan menjaga produktivitas.

Namun, Leeroy Echteld mampu menemukan solusi karena timnya tetap menjadi salah satu tim dengan serangan paling tajam di Eredivisie.

AZ Alkmaar juga memiliki catatan penting menjelang pertandingan ini karena selalu mencetak gol lebih dulu dalam enam laga terakhir.

Editor: Banu Adikara
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