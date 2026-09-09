Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Les Parisiens Pesta Gol!

Paris Saint-Germain diprediksi mampu pesta gol saat menjamu Slovan Bratislava di Parc des Princes pada Liga Champions. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mampu mengalahkan Slovan Bratislava dalam laga Liga Champions di Parc des Princes, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan kemenangan meyakinkan 4-1.
Les Parisiens memang sedang kehilangan konsistensi di kompetisi domestik, tetapi kualitas skuad dan pengalaman mereka sebagai juara bertahan membuat PSG tetap jauh lebih diunggulkan atas wakil Slovakia tersebut.
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Paris Saint-Germain datang ke Liga Champions 2026/2027 dengan ambisi besar mempertahankan mahkota Eropa untuk kali ketiga secara beruntun.
Musim lalu, perjalanan Les Parisiens sempat tidak meyakinkan karena hanya finis di posisi ke-11 pada league phase, tetapi performa mereka meningkat drastis ketika memasuki fase gugur.
Pasukan Luis Enrique kemudian menyingkirkan Monaco, Chelsea, dan Liverpool sebelum melewati Bayern Munich pada semifinal.
Di final, Paris Saint-Germain kembali bertemu Arsenal dan harus melewati drama adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1 di Budapest.
Keberhasilan tersebut membuat Paris Saint-Germain menjadi klub kedua dalam era Liga Champions yang mampu mempertahankan trofi setelah Real Madrid melakukannya pada 2016 hingga 2018.
Enrique pun memperpanjang kontraknya, mempertegas ambisi klub membangun dinasti baru di sepak bola Eropa.
Namun, awal musim ini justru tidak berjalan mulus.
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Jawa Pos
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