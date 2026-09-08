Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Sedang On Fire

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com - Lille akan menjamu Real Betis pada matchday pertama fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Decathlon Arena, Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB.
Laga ini menjadi salah satu pertandingan menarik pada pekan pembuka kompetisi elite Eropa. Lille datang dengan catatan positif sejak awal musim, sementara Real Betis membawa modal kemenangan penting atas Real Madrid di La Liga
Lille memastikan tempat di fase liga setelah mengakhiri Ligue 1 2025/2026 di posisi ketiga. Musim ini mereka juga memulai perjalanan dengan cukup meyakinkan.
Kehadiran Davide Ancelotti sebagai pelatih baru memberikan warna tersendiri bagi Lille. Pelatih asal Italia tersebut menggantikan Bruno Genesio yang meninggalkan klub untuk melanjutkan karier bersama Marseille.
Ancelotti belum merasakan kekalahan dalam tiga pertandingan awal bersama Lille. Timnya membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Angers.
Setelah itu, Lille menghadapi ujian berat ketika menjamu Paris Saint-Germain. Mereka sempat unggul dua gol, tetapi PSG mampu menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berakhir 2-2.
Hasil positif kembali diraih Lille ketika bertandang ke markas Toulouse. Gol Ayase Ueda menjadi pembeda dan membawa Lille pulang dengan kemenangan 1-0.
Rangkaian hasil tersebut menunjukkan bahwa Lille memiliki fondasi yang cukup baik menjelang pertandingan pertama mereka di Liga Champions.
Permainan mereka memang masih dalam proses berkembang bersama pelatih baru, tetapi hasil yang didapat sejauh ini bisa menjadi modal penting.
Faktor kandang juga layak diperhitungkan.
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Jawa Pos
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