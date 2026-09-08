Tchouameni Bisa Tampil Saat Real Madrid Lawan Inter Milan di Liga Champions

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JawaPos.com - Real Madrid mendapat kabar positif jelang pertandingan Liga Champions melawan Inter Milan. Setelah menelan kekalahan pertama musim ini dari Real Betis pada akhir pekan lalu, Los Blancos akan kembali turun ke lapangan dengan misi bangkit.
Namun, lawan yang menunggu bukan sembarang tim. Inter Milan datang sebagai juara Serie A dan tentu bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Situasi menjadi semakin menantang karena Jose Mourinho masih harus kehilangan sejumlah pemain akibat cedera dan skorsing.
Meski begitu, ada perkembangan positif dari beberapa pemain yang sebelumnya menepi.
Tchouameni Makin Dekat dengan Comeback
Kabar menggembirakan datang dari Aurelien Tchouameni.
Melansir Diario AS, gelandang asal Prancis itu telah kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya selama dua hari berturut-turut. Kondisi tersebut meningkatkan peluangnya untuk masuk ke dalam skuad menghadapi Inter Milan.
Tchouameni juga menjalani latihan tanpa menggunakan perban dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan.
Hal itu menjadi indikasi bahwa masalah yang sebelumnya dialaminya sudah mulai teratasi. Namun, Real Madrid tidak ingin mengambil risiko. Prioritas utama klub adalah memastikan Tchouameni benar-benar siap sebelum kembali bermain dalam pertandingan kompetitif.
Karena itu, meskipun peluangnya masuk skuad semakin besar, kemungkinan Tchouameni langsung tampil sebagai starter masih cukup kecil.
Ia masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan ritme pertandingan setelah absen. Comeback kemungkinan akan dilakukan secara bertahap.
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Jawa Pos
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