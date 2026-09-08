Prediksi Susunan Pemain Porto vs Manchester City di Liga Champions: Laga Sulit untuk Matheus Nunes

Pemain Manchester City Matheus Nunes. (Dok. Matheus Nunes)
JawaPos.com-Manchester City bertamu ke kandang Porto di laga perdana Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Estadio do Dragao, Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB.
Menurut dia, Liga Champions merupakan turnamen tersulit.
bagi Matheus Nunes. Sebab, jika tidak bermain bagus maka timnya akan langsung tersingkir.
Hal itu tentu berbeda dengan Liga Inggris.
"Setiap tahun berbeda. Liga Champions adalah turnamen tersulit, terutama di babak gugur. [Jika] Anda tidak bermain bagus, Anda akan tersingkir. Di Liga Premier, Anda bisa bangkit kembali. Kami ingin menang setiap musim. Tahun ini tidak akan berbeda," kata Matheus Nunes saat jumpa pers yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (8/9).
Bek 28 tahun tersebut melihat Porto sebagai tim yang suka mengendalikan permainan. Itulah mengapa, Matheus Nunes menganggapnya sebagai lawan sulit.
"Saya pikir mereka benar-benar menikmati bermain sekarang, mereka sangat menikmati mengendalikan permainan. Itu perbedaan yang sangat besar. Ketika saya bermain di sini (di Portugal), itu adalah sepak bola transisi. Menjadi petarung adalah bagian dari DNA mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit," jelas Matheus Nunes.
Di sisi lain, Nunes juga mengomentari tentang kehadiran Enzo Maresca sebagai pelatih baru.
Diaa merasakan adanya semangat baru dari pelatih asal Italia tersebut.
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