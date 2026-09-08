Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 9 September 2026 | 01.02 WIB

Jadwal Liga Champions: Madrid vs Inter Milan hingga Liverpool vs Atletico Madrid

Liga Champions. (Istimewa) - Image

Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertandingan pertama fase liga Liga Champions 2026/2027 dijadwalkan berlangsung mulai tengah pekan ini.

Termasuk menyajikan laga besar seperti Real Madrid vs Inter Milan hingga Liverpool kontra Atletico Madrid.

Real Madrid akan menjamu Inter Milan pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (9/8) pukul 02.00 WIB, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.

Los Blancos tentu berupaya untuk memulai mulus Liga Champions musim ini dan berusaha untuk mendapatkan poin penuh dari Inter Milan pada pertandingan pertama.

Selain itu, Real Madrid tentu ingin bangkit dari hasil negatif pada pekan keempat Liga Spanyol setelah menelan kekalahan tipis dari Real Betis, akhir pekan lalu.

Di sisi lain, Inter Milan berusaha membawa tren positif mereka di kompetisi domestik ke Liga Champions setelah dapat menyapu bersih tiga kemenangan di Liga Italia.

Pada tiga pertandingan pertama Liga Italia, Nerazzuri dapat mengamankan poin penuh ketika mengalahkan Monza 4-1, Cagliari 1-0 dan terbaru membungkam Napoli 3-2.

Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit dan kedua tim tentu ingin menunjukkan kebolehan mereka pada fase liga kompetisi Liga Champions musim ini.

Selain itu, ada juga pertandingan antara Liverpool menghadapi Atletico Madrid pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions di Stadion Anfield, Liverpool, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB.

Liverpool berusaha untuk melanjutkan tren positif mereka setelah pada akhir pekan lalu dapat mengemas kemenangan perdana pada Liga Inggris dengan mengalahkan Ipswich Town.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tchouameni Bisa Tampil Saat Real Madrid Lawan Inter Milan di Liga Champions - Image
Sepak Bola

Tchouameni Bisa Tampil Saat Real Madrid Lawan Inter Milan di Liga Champions

Selasa, 8 September 2026 | 23.09 WIB

Giuseppe Bergomi Berharap Inter Milan Berani Menyerang Saat Lawan Real Madrid di Liga Champions - Image
Sepak Bola

Giuseppe Bergomi Berharap Inter Milan Berani Menyerang Saat Lawan Real Madrid di Liga Champions

Selasa, 8 September 2026 | 23.05 WIB

Real Madrid Bantah Dugaan Larangan Membawa Bendera Spanyol dan Ceuta ke Bernabeu - Image
Sepak Bola

Real Madrid Bantah Dugaan Larangan Membawa Bendera Spanyol dan Ceuta ke Bernabeu

Selasa, 8 September 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore