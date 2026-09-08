Jadwal Liga Champions: Madrid vs Inter Milan hingga Liverpool vs Atletico Madrid

Liga Champions. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan pertama fase liga Liga Champions 2026/2027 dijadwalkan berlangsung mulai tengah pekan ini.
Termasuk menyajikan laga besar seperti Real Madrid vs Inter Milan hingga Liverpool kontra Atletico Madrid.
Real Madrid akan menjamu Inter Milan pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (9/8) pukul 02.00 WIB, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.
Los Blancos tentu berupaya untuk memulai mulus Liga Champions musim ini dan berusaha untuk mendapatkan poin penuh dari Inter Milan pada pertandingan pertama.
Selain itu, Real Madrid tentu ingin bangkit dari hasil negatif pada pekan keempat Liga Spanyol setelah menelan kekalahan tipis dari Real Betis, akhir pekan lalu.
Di sisi lain, Inter Milan berusaha membawa tren positif mereka di kompetisi domestik ke Liga Champions setelah dapat menyapu bersih tiga kemenangan di Liga Italia.
Pada tiga pertandingan pertama Liga Italia, Nerazzuri dapat mengamankan poin penuh ketika mengalahkan Monza 4-1, Cagliari 1-0 dan terbaru membungkam Napoli 3-2.
Pertandingan ini dipastikan akan berjalan sengit dan kedua tim tentu ingin menunjukkan kebolehan mereka pada fase liga kompetisi Liga Champions musim ini.
Selain itu, ada juga pertandingan antara Liverpool menghadapi Atletico Madrid pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions di Stadion Anfield, Liverpool, Kamis (10/9) pukul 02.00 WIB.
Liverpool berusaha untuk melanjutkan tren positif mereka setelah pada akhir pekan lalu dapat mengemas kemenangan perdana pada Liga Inggris dengan mengalahkan Ipswich Town.
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