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Rabu, 9 September 2026 | 04.06 WIB

Rekor 47 Laga Tak Terkalahkan Al Hilal Terhenti, Simone Inzaghi Minta Maaf usai Dibantai Neom 0-2

Simone Inzaghi minta maaf atas kekalahan pertama Al Hilal dari Neom 0-2. Rekor 47 laga tak terkalahkan terhenti. di Saudi Pro League. (Istimewa) - Image

Simone Inzaghi minta maaf atas kekalahan pertama Al Hilal dari Neom 0-2. Rekor 47 laga tak terkalahkan terhenti. di Saudi Pro League. (Istimewa)

JawaPos.com - Al Hilal menelan kekalahan mengejutkan saat menjamu Neom dalam pekan keenam Saudi Pro League pada Selasa (8/9).

Sang juara bertahan kalah 0-2 sekaligus mengakhiri catatan impresif 47 pertandingan tanpa kekalahan di kompetisi kasta tertinggi liga Arab Saudi.

Hasil itu juga menjadi noda pertama bagi Simone Inzaghi sejak menangani Al Hilal.

Pelatih asal Italia itu ditunjuk pada Juni 2025 setelah meninggalkan Inter Milan.

Sebelum menghadapi Neom, Inzaghi berhasil membawa Al Hilal mengawali musim dengan sempurna.

Al Hilal meraih lima kemenangan dari lima pertandingan dan menjadi salah satu tim yang belum kehilangan poin di awal musim.

Namun, rekor itu justru terhenti di kandang sendiri.

Padahal, Inzaghi telah menerjunkan tiga penyerang anyar yang bernilai sekitar 200 juta dolar AS (sekitar Rp 3,5 triliun).

Gabriel Martinelli menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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