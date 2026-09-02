Karim Benzema Hengkang dari Al Hilal, Hanya Bertahan Enam Bulan

JawaPos.com - Karim Benzema resmi mengakhiri petualangannya bersama Al Hilal setelah hanya enam bulan memperkuat klub Liga Pro Saudi tersebut.

Al Hilal mengumumkan pada Senin bahwa kontrak Benzema, yang sebenarnya masih menyisakan satu tahun, telah dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan itu datang tak lama setelah klub Riyadh tersebut menyelesaikan transfer Ollie Watkins dari Aston Villa dengan nilai £51 juta.

Melansir ESPN, dalam pernyataan resminya, Al Hilal menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Benzema selama berada di klub, termasuk profesionalisme, komitmen, dan kepemimpinannya di dalam maupun luar lapangan.

Benzema bergabung dengan Al Hilal pada Februari setelah sebelumnya bermain untuk klub Saudi lainnya, Al Ittihad. Namun, kebersamaannya dengan Al Hilal ternyata berlangsung jauh lebih singkat dari yang diperkirakan.

Kedatangan Watkins Jadi Sinyal Perubahan

Keputusan mengakhiri kontrak Benzema muncul hanya sehari setelah Al Hilal mendatangkan Watkins. Transfer tersebut menjadi indikasi kuat bahwa klub mulai melakukan perubahan di lini depan.

Watkins datang dengan reputasi sebagai salah satu penyerang produktif di sepak bola Inggris. Kehadirannya sekaligus membuat masa depan Benzema di Riyadh semakin sulit dipertahankan.

Bagi Benzema, situasi ini menjadi babak baru yang cukup mengejutkan dalam kariernya. Ia sebelumnya meninggalkan Real Madrid setelah periode luar biasa yang menghasilkan lima trofi Liga Champions dan Ballon d'Or 2022.

Setelah itu, Benzema mencoba tantangan baru di Arab Saudi dengan bergabung bersama Al Ittihad sebelum pindah ke Al Hilal. Kini, pada usia 38 tahun, masa depan sang striker masih belum jelas.