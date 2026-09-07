Gabriel Martinelli Resmi Tinggalkan Arsenal dan Bergabung dengan Al-Hilal

Gabriel Martinelli (Bein Sports)
JawaPos.com – Gabriel Martinelli resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Al-Hilal setelah tujuh tahun memperkuat klub asal London tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Klub Liga Pro Saudi itu dikabarkan mengeluarkan biaya transfer sebesar EUR 60,1 juta atau sekitar Rp1,44 triliun untuk mendapatkan pemain asal Brasil tersebut.
Nilai tersebut menjadikan Martinelli sebagai pemain dengan nilai penjualan tertinggi dalam sejarah Arsenal.
Pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Al-Hilal, sementara Arsenal dikabarkan turut menyertakan klausul penjualan kembali dalam kesepakatan tersebut.
Martinelli bergabung dengan The Gunners dari klub Brasil, Ituano, pada 2019 dan mencatatkan 278 penampilan di seluruh kompetisi. Selama berseragam Arsenal, ia menyumbangkan 62 gol dan 34 assist serta menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan klub.
Kepindahan Martinelli mengakhiri perjalanan suksesnya bersama Arsenal, termasuk membantu klub meraih gelar Premier League setelah penantian selama 22 tahun pada musim lalu.
Martinelli juga turut mempersembahkan trofi Piala FA pada 2020 dan Community Shield pada 2023.
Bersama Al-Hilal, Martinelli menjadi salah satu rekrutan besar klub setelah kedatangan Ollie Watkins dan Crysencio Summerville pada bursa transfer musim panas.
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Jawa Pos
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