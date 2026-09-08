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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 9 September 2026 | 03.25 WIB

Prediksi AEK Athens vs LASK: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Debutan Siap Bikin Kejutan

AEK Athens mengawali perjalanan di fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan menjamu LASK Linz di ALLWYN Arena, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB. (Istimewa) - Image

AEK Athens mengawali perjalanan di fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan menjamu LASK Linz di ALLWYN Arena, Selasa (8/9) pukul 23.45 WIB. (Istimewa)

JawaPos.com - AEK Athens akan mengawali perjalanan di fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan menjamu LASK Linz di ALLWYN Arena, Selasa (8/9) mulai pukul 23.45 WIB.

Duel tersebut menjadi pertemuan pertama antara AEK Athens dan LASK dalam pertandingan kompetitif.

Kedua tim sama-sama datang setelah melewati babak play-off, tetapi memiliki cerita yang berbeda dalam perjalanan menuju fase liga.

AEK Athens berhasil memastikan tiket ke fase utama setelah tampil meyakinkan ketika menghadapi Levski Sofia.

Klub asal Yunani itu menang dengan agregat 4-0 dan mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan.

Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa AEK sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.

Mereka belum mengalami kekalahan dalam waktu normal sejak awal musim 2026/2027.

Performa AEK semakin menarik karena produktivitas lini depan mereka juga cukup konsisten.

Dalam tujuh pertandingan di berbagai kompetisi, AEK mampu mencatat empat clean sheet.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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