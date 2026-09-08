Prediksi Susunan Pemain Lille vs Real Betis: Davide Ancelotti Siapkan Verdonk di Liga Champions

Pelatih Lille Davide Ancelotti. (UEFA)
JawaPos.com - Lille bakal menjamu tim Liga Spanyol Real Betis di laga perdana Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB.
Menghadapi laga perdana, Davide Ancelotti akan menunjukkan bahwa Lille memang pantas bermain di Liga Champions. Ia akan membuat tim asuhannya berjuang di setiap pertandingan.
"Kami berada di sini karena klub telah melakukan pekerjaan hebat musim lalu dan karena tim pantas berada di kompetisi ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami pantas berada di sini. Saya tidak tahu seberapa jauh kami akan melangkah, tetapi satu hal yang saya yakini adalah kami akan berjuang melawan siapa pun, di lapangan mana pun," kata Davide Ancelotti saat konferensi pers yang dikutip laman UEFA, Selasa (8/9).
Baca Juga:Prediksi Lille vs Real Betis: Calvin Verdonk Berpeluang Cetak Sejarah Tampil di Liga Champions
Pelatih asal Italia tersebut memiliki tujuan di Liga Champions musim ini. Davide ingin membuat Lille menjadi tim yang kompetitif.
"Tujuan kami adalah untuk menjadi sangat kompetitif di turnamen ini hingga akhir. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi itulah pola pikir yang kami mulai," ujar putra Carlo Ancelotti tersebut.
Bagi Davide, Real Betis merupakan tim yang memiliki banyak pemain berkualitas di skuadnya. Tim lawan juga senang bermain menyerang dan menguasai penguasaan bola.
"Real Betis belum bermain di Liga Champions selama 21 tahun, tetapi mereka memiliki banyak pengalaman dan kualitas teknis dalam skuad mereka. Mereka memiliki filosofi yang sangat jelas: mereka menginginkan penguasaan bola dan memainkan permainan menyerang," jelas pelatih 37 tahun tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Lille vs Real Betis di Liga Champions: Sengit Bisa Berakhir Imbang di Pierre-Mauroy
Gaya main Lille dan Real Betis dianggap Davide memiliki kesamaan. Ia menilai kedua tim senang menyerang dan punya pertahanan solid.
"Mereka pantas berada di sini dan terbiasa dengan kompetisi Eropa. Ada kesamaan antara Betis dan kami. Mereka adalah tim yang menyerang tetapi juga memiliki struktur pertahanan yang solid," pungkas Davide Ancelotti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju