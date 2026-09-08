Prediksi Susunan Pemain Lille vs Real Betis: Davide Ancelotti Siapkan Verdonk di Liga Champions

JawaPos.com - Lille bakal menjamu tim Liga Spanyol Real Betis di laga perdana Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB.

Davide Ancelotti Siap Berjuang di Liga Champions Menghadapi laga perdana, Davide Ancelotti akan menunjukkan bahwa Lille memang pantas bermain di Liga Champions. Ia akan membuat tim asuhannya berjuang di setiap pertandingan.

"Kami berada di sini karena klub telah melakukan pekerjaan hebat musim lalu dan karena tim pantas berada di kompetisi ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami pantas berada di sini. Saya tidak tahu seberapa jauh kami akan melangkah, tetapi satu hal yang saya yakini adalah kami akan berjuang melawan siapa pun, di lapangan mana pun," kata Davide Ancelotti saat konferensi pers yang dikutip laman UEFA, Selasa (8/9).

Pelatih asal Italia tersebut memiliki tujuan di Liga Champions musim ini. Davide ingin membuat Lille menjadi tim yang kompetitif.

"Tujuan kami adalah untuk menjadi sangat kompetitif di turnamen ini hingga akhir. Kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi itulah pola pikir yang kami mulai," ujar putra Carlo Ancelotti tersebut.

Bagi Davide, Real Betis merupakan tim yang memiliki banyak pemain berkualitas di skuadnya. Tim lawan juga senang bermain menyerang dan menguasai penguasaan bola.

"Real Betis belum bermain di Liga Champions selama 21 tahun, tetapi mereka memiliki banyak pengalaman dan kualitas teknis dalam skuad mereka. Mereka memiliki filosofi yang sangat jelas: mereka menginginkan penguasaan bola dan memainkan permainan menyerang," jelas pelatih 37 tahun tersebut.

Gaya main Lille dan Real Betis dianggap Davide memiliki kesamaan. Ia menilai kedua tim senang menyerang dan punya pertahanan solid.