Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 15.23 WIB

Prediksi Skor Lille vs Real Betis di Liga Champions: Sengit Bisa Berakhir Imbang di Pierre-Mauroy

Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat pada pertandingan League Phase Liga Champions 2026/2027. (Real Betis) - Image

Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat pada pertandingan League Phase Liga Champions 2026/2027. (Real Betis)

JawaPos.com — Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat saat bertemu pada matchday pertama League Phase Liga Champions 2026/2027 di Prancis, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Lille belum terkalahkan bersama pelatih Davide Ancelotti, sedangkan Real Betis datang dengan modal kemenangan atas Real Madrid sehingga duel kedua tim berpotensi berakhir imbang.

Lille Belum Terkalahkan Bersama Davide Ancelotti

Lille memasuki League Phase Liga Champions setelah finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/2026, sekaligus menjadi penampilan kedua mereka di kompetisi elite Eropa dalam tiga musim terakhir.

Bruno Genesio sebelumnya membawa Lille menembus fase gugur Liga Champions 2024/2025 sebelum meninggalkan klub dan digantikan Davide Ancelotti.

Ancelotti langsung memberikan awal positif dalam pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di sepak bola Eropa.

Lille mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Angers, kemudian menahan juara Eropa Paris Saint-Germain dengan skor 2-2 setelah sempat unggul 2-0 sebelum kebobolan dua gol pada masa tambahan waktu.

Hasil tersebut tidak membuat Lille kehilangan momentum karena mereka kembali menang 1-0 atas Toulouse pada pertandingan berikutnya.

Ayase Ueda menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-73 dalam laga debutnya bersama Lille.

Rekor kandang juga menjadi alasan Lille cukup percaya diri menghadapi Real Betis. Lille hanya sekali kalah dalam sembilan pertandingan kandang melawan klub-klub Spanyol, dengan catatan tiga kemenangan dan lima hasil imbang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

Selasa, 8 September 2026 | 16.25 WIB

Prediksi Skor Leyton Orient vs Bradford City di Carabao Cup: Kans The O’s Singkirkan Bantams - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Leyton Orient vs Bradford City di Carabao Cup: Kans The O’s Singkirkan Bantams

Selasa, 8 September 2026 | 16.20 WIB

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

Selasa, 8 September 2026 | 15.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore