Prediksi Skor Lille vs Real Betis di Liga Champions: Sengit Bisa Berakhir Imbang di Pierre-Mauroy

JawaPos.com — Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat saat bertemu pada matchday pertama League Phase Liga Champions 2026/2027 di Prancis, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Lille belum terkalahkan bersama pelatih Davide Ancelotti, sedangkan Real Betis datang dengan modal kemenangan atas Real Madrid sehingga duel kedua tim berpotensi berakhir imbang.

Lille Belum Terkalahkan Bersama Davide Ancelotti Lille memasuki League Phase Liga Champions setelah finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/2026, sekaligus menjadi penampilan kedua mereka di kompetisi elite Eropa dalam tiga musim terakhir.

Bruno Genesio sebelumnya membawa Lille menembus fase gugur Liga Champions 2024/2025 sebelum meninggalkan klub dan digantikan Davide Ancelotti.

Ancelotti langsung memberikan awal positif dalam pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di sepak bola Eropa.

Lille mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Angers, kemudian menahan juara Eropa Paris Saint-Germain dengan skor 2-2 setelah sempat unggul 2-0 sebelum kebobolan dua gol pada masa tambahan waktu.

Hasil tersebut tidak membuat Lille kehilangan momentum karena mereka kembali menang 1-0 atas Toulouse pada pertandingan berikutnya.

Ayase Ueda menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-73 dalam laga debutnya bersama Lille.