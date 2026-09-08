Prediksi Skor Lille vs Real Betis di Liga Champions: Sengit Bisa Berakhir Imbang di Pierre-Mauroy

Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat pada pertandingan League Phase Liga Champions 2026/2027. (Real Betis)
JawaPos.com — Lille dan Real Betis diprediksi bermain ketat saat bertemu pada matchday pertama League Phase Liga Champions 2026/2027 di Prancis, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Lille belum terkalahkan bersama pelatih Davide Ancelotti, sedangkan Real Betis datang dengan modal kemenangan atas Real Madrid sehingga duel kedua tim berpotensi berakhir imbang.
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Lille memasuki League Phase Liga Champions setelah finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/2026, sekaligus menjadi penampilan kedua mereka di kompetisi elite Eropa dalam tiga musim terakhir.
Bruno Genesio sebelumnya membawa Lille menembus fase gugur Liga Champions 2024/2025 sebelum meninggalkan klub dan digantikan Davide Ancelotti.
Ancelotti langsung memberikan awal positif dalam pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di sepak bola Eropa.
Lille mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Angers, kemudian menahan juara Eropa Paris Saint-Germain dengan skor 2-2 setelah sempat unggul 2-0 sebelum kebobolan dua gol pada masa tambahan waktu.
Hasil tersebut tidak membuat Lille kehilangan momentum karena mereka kembali menang 1-0 atas Toulouse pada pertandingan berikutnya.
Ayase Ueda menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-73 dalam laga debutnya bersama Lille.
Rekor kandang juga menjadi alasan Lille cukup percaya diri menghadapi Real Betis. Lille hanya sekali kalah dalam sembilan pertandingan kandang melawan klub-klub Spanyol, dengan catatan tiga kemenangan dan lima hasil imbang.
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Jawa Pos
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