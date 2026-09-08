Prediksi Lille vs Real Betis: Calvin Verdonk Berpeluang Cetak Sejarah Tampil di Liga Champions

JawaPos.com - Lille akan menghadapi Real Betis pada laga pertama fase Liga Champions 2026/2027. Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk berpeluang cetak sejarah jika tampil dalam pertandingan tersebut.

Lille dijadwalkan menjamu Real Betis di Stade Pierre-Mauroy, Prancis, pada Rabu (9/9) dini hari WIB. Pertandingan tersebut berpotensi menjadi laga spesial bagi Verdonk.

Pasalnya, Verdonk belum pernah mencatatkan penampilan di kompetisi Liga Champions. Dalam kariernya, pemain berpostur mungil itu baru pernah tampil di Liga Eropa.

Kini, Verdonk berpeluang mencatatkan debut penampilannya di Liga Champions bersama Lille dalam pertandingan melawan Real Betis. Jika dipercaya main oleh pelatih Davide Ancelotti, maka ia akan menggoreskan tinta sejarah untuk sepak bola Indonesia.

Pasalnya, Verdonk akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Andai mencatatkan debutnya, maka ini menjadi tonggak sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

Peluang Verdonk tampil melawan Real Betis pun cukup terbuka. Sebab, pemain berusia 29 tahun itu selalu tampil dalam tiga laga awal Lille di Liga Prancis, dua sebagai pemain pengganti dan satu sebagai starter.

Di lini permainan, Verdonk berpotensi berduel dengan winger Real Betis, Anthony. Pemain asal Brasil itu sedang menemukan kembali performanya setelah melempem bersama Manchester United.

Di sisi lain, pelatih Lille, Davide Ancelotti, telah mempersiapkan timnya dengan sangat baik. Menurutnya, laga melawan Real Betis menjadi kesempatan Les Dogues -julukan Lille- untuk menunjukkan kekuatannya.