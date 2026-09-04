Calvin Verdonk Main 45 Menit, Lille Menang Tipis Lawan Toulouse

JawaPos.com - Lille berhasil menang di kandang Toulouse pada pekan ketiga Liga Prancis. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion de Toulouse, Jumat (4/9).

Calvin Verdonk Main Jadi Starter Pelatih Lille, Davide Ancelotti melakukan perubahan susunan pemain saat melawan Toulouse. Calvin Verdonk yang biasanya bermain dari bangku cadangan dalam dua laga terakhir, kini menjadi starter dan mengisi posisi bek kiri.

Dalam dua laga sebelumnya melawan Angers dan PSG, Calvin Verdonk tidak menjadi starter. Saat menghadapi Angers, bek timnas Indonesia tersebut bermain 14 menit.

Di laga imbang melawan PSG, Calvin Verdonk bermain 10 menit. Pada laga tersebut, ia masuk menggantikan Hákon Arnar Haraldsson.

Calvin Verdonk Main 45 Menit Pada laga melawan Toulouse, Calvin Verdonk bermain selama 45 menit saat Lille masih bermain imbang tanpa gol. Di babak kedua, ia ditarik keluar dan digantikan Romain Perraud.

Di lini belakang, Verdonk menunjukkan permainan tangguh. Melansir Fotmob, bek 29 tahun tersebut melakukan tiga tekel selama bermain 45 menit.

Saat beradu duel dengan pemain Toulouse, Verdonk bisa melakukannya dengan baik. Secara statistik, ia memenangkan tiga dari lima duelnya di lapangan.