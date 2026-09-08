Nyentrik! Aksi Enzo Maresca Pimpin Latihan Manchester City dengan Iringan Musik

JawaPos.com - Enzo Maresca membawa pendekatan baru ke Manchester City setelah menggantikan Pep Guardiola. Salah satu perubahan yang diperkenalkan pelatih asal Italia itu ialah dengan menyetel musik saat sesi latihan tim.

Suasana itu terlihat saat Manchester City menggelar sesi latihan terbuka bagi media pada Senin (7/9) waktu setempat, sebelum bertolak ke Portugal. Para pemain tampak latihan dengan diiringi musik ber-volume tinggi.

Maresca mengatakan, kebiasaan itu bukan sesuatu yang baru baginya. Maresca mengaku telah menerapkan pendekatan serupa ketika menangani Leicester City dan Chelsea. “Itu merupakan sesuatu yang saya lakukan saat di Leicester dan Chelsea, saya juga menerapkannya di sini,” kata Maresca dikutip dari ESPN.

Menurut Maresca, musik dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga para pemain dapat menjalani latihan dengan lebih baik. “Menurut saya, para pemain yang mendengarkan musik merasa lebih bahagia dan bisa bekerja lebih baik; hanya itu saja alasannya,” ujarnya.

Menariknya, Maresca mengaku bukan dirinya yang menentukan musik yang diputar selama latihan. Ketika ditanya apakah ia yang memilih lagu, sang pelatih langsung membantahnya. “Oh, bukan! Para pemain yang memilih,” kata Maresca. Pelatih berusia 46 tahun itu bahkan mengaku memiliki pilihan musik yang berbeda jika diberi kesempatan menentukan sendiri.

Bek Manchester City, Matheus Nunes, justru menyambut positif kebiasaan baru itu. Menurutnya, para pemain menikmati suasana latihan dengan iringan musik. “Aku menyukainya. Kenapa tidak?” ujar Nunes. Nunes bahkan bergurau bahwa para pemain City seolah ingin mengambil peran sebagai DJ dalam sesi latihan. “Semuanya, mereka ingin menjadi DJ,” kata Nunes.

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Saat ini, Manchester City tengah berada dalam momentum positif pada awal musim. Manchester City memuncaki klasemen Premier League setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Namun, Maresca akan menjalani pertandingan pertamanya di Liga Champions sebagai pelatih Manchester City dengan menghadapi FC Porto di Estadio do Dragao pada Rabu (9/9).

Manchester City sendiri baru sekali mengangkat trofi Liga Champions, yakni ketika mengalahkan Inter Milan pada musim 2022/2023. Sementara itu, Estadio do Dragao punya kenangan tersendiri untuk The Citizens pada Liga Champions 2021. Pasalnya, Manchester City yang saat itu masih ditangani Pep Guardiola kalah 0-1 dari Chelsea.