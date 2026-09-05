Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Coventry City: Enzo Maresca Siap Mainkan Enzo Fernandez

Enzo Fernandez siap bermain lawan Coventry City. (Dok. Manchester City)
JawaPos.com - Manchester City akan menjamu tim promosi Coventry City di pekan ketiga Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (5/9) pukul 21.00 WIB.
Enzo Maresca memastikan pemain barunya, Enzo Fernandez sudah siap dimainkan saat melawan Coventry City. Sang pelatih juga sangat mengenal gelandang timnas Argentina tersebut karena pernah bekerja sama di Chelsea.
"Enzo sudah siap, ya. Saya cukup mengenal Enzo dan saya tahu apa yang bisa dia berikan kepada tim," kata Enzo Maresca saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Manchester City, Sabtu (5/9).
“Dia adalah seorang pemenang, dengan mentalitas seorang pemenang dan tahu bagaimana caranya menang. Piala Dunia, Piala Dunia Antarklub... yang terpenting adalah dia seorang pemenang," tambah pelatih asal Italia tersebut.
Kedatangan Enzo Fernandez memang sudah ditunggu oleh Maresca. Pada saat bursa transfer, ia terus menanyakan kepastian kedatangan gelandang 25 tahun tersebut.
"Dia seorang pemenang. Ketika Anda tergabung dalam sebuah tim dan ada pemenang lain yang datang, mereka selalu senang. Saya bisa memastikan bahwa dalam lima hari terakhir, empat atau lima pemain datang bertanya apakah dia akan datang atau tidak. Sangat penting dia bersama kami," jelas Maresca.
Selain Enzo Fernandez, Matheus Nunes yang absen saat melawan Crystal Palace juga telah kembali. Namun, Jeremy Doku masih belum fit untuk melawan Coventry City.
"Jeremy masih absen. Matheus sudah kembali, dan dia akan bersama kami besok," ujar pelatih 46 tahun tersebut.
Di sisi lain, Maresca juga berbicara tentang laga melawan Coventry City. Baginya, laga tersebut akan sulit jika pemainnya tidak fokus.
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Jawa Pos
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