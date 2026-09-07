Claudio Echeverri Tinggalkan Manchester City untuk Bergabung dengan Benfica melalui Status Pinjaman

Claudio Echeverri (Bein Sports)
JawaPos.com – Claudio Echeverri meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Benfica dengan status pinjaman selama satu musim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Gelandang serang asal Argentina berusia 20 tahun yang dijuluki “El Diablito” tersebut diharapkan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak bersama klub Portugal itu.
Dalam kesepakatan tersebut, Manchester City dikabarkan akan menanggung seluruh gaji Echeverri selama menjalani masa peminjaman.
Benfica juga disebut memiliki opsi untuk membeli Echeverri setelah masa peminjamannya berakhir.
Pemain yang memulai karier profesionalnya bersama River Plate itu bergabung dengan Manchester City pada 2024 sebagai salah satu talenta muda menjanjikan dari Amerika Selatan.
Namun, Echeverri belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk menunjukkan potensinya secara maksimal di tim utama asuhan Pep Guardiola.
Kepindahan ke Benfica diharapkan menjadi langkah penting bagi perkembangan karier Echeverri di sepak bola Eropa.
Kemampuannya bermain sebagai gelandang serang maupun di sisi kiri lapangan menjadi nilai tambah yang dapat dimanfaatkan oleh klub asal Portugal tersebut.
Melalui masa peminjaman ini, Echeverri berpeluang mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuannya dan membuktikan kualitasnya di level kompetitif.
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Jawa Pos
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