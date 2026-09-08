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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 15.09 WIB

Prediksi Skor Porto vs Manchester City di Liga Champions: The Citizens Menang Tipis di Dragao

Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang diharapkan membawa Manchester City meraih kemenangan atas Porto pada laga pembuka Liga Champions 2026/2027. (Manchester City) - Image

Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang diharapkan membawa Manchester City meraih kemenangan atas Porto pada laga pembuka Liga Champions 2026/2027. (Manchester City)

JawaPos.com — Manchester City diprediksi mampu mengalahkan Porto dengan skor 2-1 pada laga pembuka fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estadio do Dragao, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB, meski harus menghadapi tekanan berat dari tuan rumah yang sedang sempurna di awal musim.

The Citizens memiliki kekuatan lini depan untuk mencuri kemenangan tipis di Portugal.

Manchester City Datang dengan Modal Sempurna

Manchester City memasuki pertandingan melawan Porto dengan modal tiga kemenangan beruntun di Premier League setelah menundukkan Bournemouth, Crystal Palace, dan Coventry City.

Rangkaian hasil tersebut membuat tim asuhan Enzo Maresca mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan liga domestik.

Performa Manchester City sempat diragukan setelah mereka kalah 0-3 dari Arsenal pada Community Shield, tetapi respons setelah pertandingan tersebut sangat meyakinkan.

Erling Haaland kemudian menjadi penentu kemenangan atas Coventry City melalui gol ke-300 sepanjang kariernya sekaligus memecahkan rekor milik Sergio Aguero di Manchester City.

Kemenangan atas Coventry juga memberikan catatan positif lain bagi The Citizens karena Gianluigi Donnarumma mampu mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan untuk pertama kalinya musim ini.

Penjaga gawang asal Italia tersebut bahkan menjadi salah satu pemain penting setelah menggagalkan sejumlah peluang Coventry yang mengancam.

Namun, Manchester City tetap memiliki pekerjaan rumah besar saat bermain di Eropa.

Editor: Banu Adikara
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