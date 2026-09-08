Prediksi Skor Millwall vs Newcastle United di Carabao Cup: Kans The Magpies Gondol 3 Poin!

JawaPos.com — Newcastle United diprediksi mengalahkan Millwall 2-1 pada babak ketiga Carabao Cup di The Den, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB, setelah tim tamu menunjukkan tren positif pada awal musim 2026/2027.

The Magpies belum terkalahkan dalam tiga laga Premier League dan datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth pada Sabtu.

Millwall Punya Modal Positif di The Den Millwall tetap berpeluang memberikan kejutan karena bermain di kandang sendiri dan baru saja menghancurkan Bolton Wanderers 4-0 di Championship pada Sabtu.

Kemenangan tersebut menjadi respons penting setelah The Lions sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi kasta kedua Inggris.

Hasil atas Bolton juga menjaga posisi Millwall di peringkat ketujuh Championship dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan.

Mereka telah mencetak 10 gol dan kebobolan delapan kali, menunjukkan performa yang cukup kompetitif pada awal musim.

Di Carabao Cup, Millwall mencapai babak ketiga setelah menang tipis 1-0 atas Cambridge United pada akhir Agustus.

Mereka sebenarnya tidak banyak menciptakan peluang berbahaya dalam pertandingan tersebut, tetapi pertahanan solid mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir.