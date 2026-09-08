Prediksi Skor Millwall vs Newcastle United di Carabao Cup: Kans The Magpies Gondol 3 Poin!

Newcastle United diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Millwall pada babak ketiga Carabao Cup di The Den. (Newcastle United)
JawaPos.com — Newcastle United diprediksi mengalahkan Millwall 2-1 pada babak ketiga Carabao Cup di The Den, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB, setelah tim tamu menunjukkan tren positif pada awal musim 2026/2027.
The Magpies belum terkalahkan dalam tiga laga Premier League dan datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth pada Sabtu.
Baca Juga:Prediksi Skor Sunderland vs Hull City di Carabao Cup: Kans The Tigers Menang di Stadium of Light
Millwall tetap berpeluang memberikan kejutan karena bermain di kandang sendiri dan baru saja menghancurkan Bolton Wanderers 4-0 di Championship pada Sabtu.
Kemenangan tersebut menjadi respons penting setelah The Lions sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi kasta kedua Inggris.
Hasil atas Bolton juga menjaga posisi Millwall di peringkat ketujuh Championship dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan.
Mereka telah mencetak 10 gol dan kebobolan delapan kali, menunjukkan performa yang cukup kompetitif pada awal musim.
Di Carabao Cup, Millwall mencapai babak ketiga setelah menang tipis 1-0 atas Cambridge United pada akhir Agustus.
Mereka sebenarnya tidak banyak menciptakan peluang berbahaya dalam pertandingan tersebut, tetapi pertahanan solid mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir.
Catatan Millwall di The Den musim ini juga cukup menarik dengan dua kemenangan atas Bolton dan Norwich City melalui agregat 7-0.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju