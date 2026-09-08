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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 16.20 WIB

Prediksi Skor Leyton Orient vs Bradford City di Carabao Cup: Kans The O’s Singkirkan Bantams

Leyton Orient berpeluang menyingkirkan Bradford City pada putaran ketiga Carabao Cup di Brisbane Road. (Leyton Orient) - Image

Leyton Orient berpeluang menyingkirkan Bradford City pada putaran ketiga Carabao Cup di Brisbane Road. (Leyton Orient)

JawaPos.com — Leyton Orient berpeluang menyingkirkan Bradford City saat kedua tim bertemu di Brisbane Road pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu (9/9/2026) pukul 01.45 WIB.

The O’s sedang dalam tren positif setelah hanya sekali kalah dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, sedangkan Bradford City datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Mansfield Town.

Leyton Orient Punya Modal Positif

Leyton Orient tampil cukup meyakinkan pada awal musim ini setelah nyaris terdegradasi ke kasta keempat Inggris pada musim lalu.

Tim asuhan Richie Wellens hanya terpaut tiga poin dari zona degradasi League One pada Mei, tetapi kini mereka justru menempati posisi kesembilan setelah mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan liga berikutnya.

Kekalahan pada laga pembuka melawan Sheffield Wednesday menjadi satu-satunya noda serius dalam perjalanan The O’s setelah itu.

Leyton Orient kemudian meraih kemenangan meyakinkan atas Wigan Athletic dan Bromley, sebelum bermain imbang dengan Luton Town pada pertandingan terakhir setelah bangkit dari posisi tertinggal.

Performa tersebut membuat Leyton Orient datang dengan kepercayaan diri tinggi menjelang duel Piala Liga Inggris.

Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatat empat kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang, sedangkan dua laga Carabao Cup sebelumnya selalu berakhir dengan kemenangan.

Leyton Orient juga memiliki catatan khusus saat bermain melawan Bradford City di Brisbane Road.

Editor: Banu Adikara
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