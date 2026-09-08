Prediksi Skor Sunderland vs Hull City di Carabao Cup: Kans The Tigers Menang di Stadium of Light

JawaPos.com — Sunderland dan Hull City akan bentrok di Stadium of Light pada putaran ketiga Carabao Cup,Rabu (9/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan Hull City diprediksi mampu mencuri kemenangan 2-1 untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Kedua tim sama-sama mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan sebelumnya di kompetisi ini.

Sunderland Punya Modal Perlawanan Sunderland memasuki pertandingan dengan modal empat poin dari tiga laga Premier League musim ini setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Setelah takluk dari Ipswich Town pada laga pembuka, The Black Cats bangkit dengan menundukkan Fulham sebelum bermain imbang 1-1 melawan Brentford pada Sabtu.

Hasil melawan Brentford kembali memperlihatkan karakter Sunderland yang sulit menyerah ketika tertinggal, setelah Enzo Le Fee mencetak penalti pada menit-menit akhir.

Sejak kembali ke kasta tertinggi Inggris pada musim panas tahun lalu, Sunderland menjadi tim yang paling banyak meraih poin dari posisi tertinggal.

Konsistensi tersebut turut membantu Sunderland mengamankan tempat di kompetisi Eropa pada Mei lalu setelah menjalani dua musim luar biasa.

Namun, jadwal padat mulai menanti karena mereka harus membagi fokus antara Premier League, Carabao Cup, dan debut di Europa League.