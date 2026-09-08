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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 16.25 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

Middlesbrough berpeluang menciptakan kejutan saat menghadapi Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup di Selhurst Park. (Middlesbrough) - Image

Middlesbrough berpeluang menciptakan kejutan saat menghadapi Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup di Selhurst Park. (Middlesbrough)

JawaPos.com — Crystal Palace diprediksi kalah 1-2 dari Middlesbrough pada putaran ketiga Carabao Cup di Selhurst Park, Rabu (9/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah The Eagles baru saja meraih kemenangan perdana musim ini atas Fulham 3-2.

Sementara The Boro datang dengan modal lima kemenangan dari tujuh pertandingan dan berpeluang membuat kejutan di kandang lawan.

Crystal Palace memang memiliki catatan kuat dalam pertemuan sebelumnya, tetapi kondisi kedua tim menjelang pertandingan membuat duel ini berpotensi berjalan berbeda.

Middlesbrough tampil lebih konsisten pada awal musim 2026/2027 dan sudah mengoleksi lima kemenangan dari tujuh laga di semua kompetisi.

Kemenangan 3-2 atas Fulham pada Sabtu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Crystal Palace setelah mereka sempat tertinggal 0-1 dan 1-2.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama The Eagles pada musim ini setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Crystal Palace sendiri menempati posisi ke-13 setelah awal kompetisi yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim asuhan Pierre Sage masih memiliki persoalan di lini belakang karena sudah kebobolan delapan gol, sedangkan produktivitas mereka juga belum stabil dengan hanya mampu mencetak lebih dari satu gol dalam dua dari tujuh pertandingan kompetitif terakhir.

Situasi tersebut menjadi perhatian utama menjelang pertemuan dengan Middlesbrough.

Editor: Banu Adikara
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