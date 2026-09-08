Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

Bournemouth diprediksi harus melewati adu penalti untuk menyingkirkan Lincoln City di putaran ketiga Carabao Cup. (Bournemouth)
JawaPos.com — Bournemouth diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Lincoln City pada putaran ketiga Carabao Cup di Vitality Stadium, Rabu (9/9/2026) pukul 01.45 WIB, sebelum The Cherries menang 4-3 lewat adu penalti.
Bournemouth memburu kemenangan pertama musim 2026/2027, tetapi rotasi pemain demi agenda Eropa bisa membuat Lincoln City punya peluang mencuri hasil mengejutkan.
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Bournemouth belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi sehingga duel kandang melawan Lincoln City menjadi kesempatan penting bagi tim asuhan Marco Rose.
The Cherries sebelumnya hanya mampu bermain imbang 2-2 saat menghadapi Newcastle United pada Sabtu, hasil yang memperpanjang periode tanpa kemenangan mereka.
Awal musim Bournemouth memang cukup menjanjikan dalam urusan menyerang karena mereka selalu mencetak gol lebih dulu dalam tiga pertandingan Premier League.
Masalahnya, keunggulan tersebut selalu gagal dipertahankan karena lini belakang mereka juga selalu kebobolan dan membuat lawan mampu mengejar skor.
Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Marco Rose, terutama saat Bournemouth menghadapi lawan dari Championship yang sedang percaya diri.
The Cherries diperkirakan melakukan banyak perubahan susunan pemain karena mereka juga harus mempersiapkan pertandingan Europa League melawan Real Sociedad pada 17 September.
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Lincoln City tidak datang ke Vitality Stadium hanya untuk bertahan karena mereka sedang menikmati periode positif setelah melewati empat pertandingan tanpa kekalahan.
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