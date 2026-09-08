Prediksi Skor Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions: Nerazzurri Bisa Curi Poin di Bernabeu

Lautaro Martinez dan Inter Milan menghadapi Real Madrid pada matchday pertama Liga Champions 2026/2027 di Santiago Bernabeu. (Inter Milan)
JawaPos.com — Real Madrid menjamu Inter Milan pada matchday pertama league phase Liga Champions 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan kedua raksasa Eropa memburu start sempurna setelah gagal memenuhi ekspektasi musim lalu.
Inter Milan punya peluang mencuri poin karena Real Madrid datang dengan sejumlah masalah di lini tengah dan baru saja kalah 0-1 dari Real Betis.
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Real Madrid tetap menjadi favorit saat menghadapi Inter Milan karena Los Blancos memiliki catatan impresif pada pertandingan pembuka Liga Champions, yakni 17 kemenangan dalam 19 laga matchday pertama.
Mereka juga selalu menang dalam lima laga pembuka terakhir sejak secara mengejutkan kalah 2-3 dari Shakhtar Donetsk pada 2020.
Namun, momentum Real Madrid sedikit terganggu setelah menelan kekalahan 0-1 dari Real Betis pada Sabtu lalu, sekaligus mengakhiri rangkaian tiga kemenangan beruntun di La Liga.
Kylian Mbappe bahkan gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan tersebut sehingga performa lini depan Real Madrid ikut menjadi sorotan.
Kondisi Real Madrid semakin rumit karena tiga pemain masih menjalani hukuman larangan bermain yang terbawa dari musim lalu, yakni Eduardo Camavinga, Arda Guler, dan Bernardo Silva.
Aurelien Tchouameni juga diragukan tampil sejak menit awal akibat cedera sehingga Jude Bellingham berpotensi turun lebih dalam untuk mendampingi Federico Valverde.
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Inter Milan justru membawa modal lebih meyakinkan setelah meraih sembilan poin dari tiga pertandingan Serie A musim ini.
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