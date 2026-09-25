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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 15.27 WIB

Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Kazakstan di Liga Nations UEFA: Landsliðið Menang di Tórsvøllur

Aksi pemain Kepulauan Faroe saat menghadapi Kazakstan dalam persaingan Liga Nations UEFA di Tórsvøllur. (Timnas Kepulauan Faroe) - Image

Aksi pemain Kepulauan Faroe saat menghadapi Kazakstan dalam persaingan Liga Nations UEFA di Tórsvøllur. (Timnas Kepulauan Faroe)

JawaPos.com — Kepulauan Faroe diprediksi menang tipis atas Kazakstan dalam matchday pertama Liga Nations UEFA 2026/2027 di Tórsvøllur, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Landsliðið sedang dalam tren positif dengan tiga kemenangan dari empat laga terakhir, sedangkan Kazakstan datang dengan catatan tandang buruk setelah hanya sekali menang dalam 16 pertandingan terakhir di luar kandang.

Kepulauan Faroe Punya Modal Kuat di Tórsvøllur

Kepulauan Faroe datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih enam kemenangan dari sembilan pertandingan sejak September 2025.

Dalam periode tersebut, Landsliðið juga mencatat empat clean sheet dan hanya tiga kali menelan kekalahan.

Salah satu hasil paling mencolok terjadi pada Oktober 2025 ketika Kepulauan Faroe menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia.

Mereka juga memiliki pengalaman positif saat menghadapi Kazakstan setelah menang 1-0 pada November tahun lalu.

Catatan kandang menjadi alasan lain Kepulauan Faroe layak diunggulkan dalam pertandingan ini.

Sejak 2023, mereka hanya sekali mengalami kekalahan di kandang, sehingga Tórsvøllur berpotensi kembali menjadi sumber kekuatan bagi tim asuhan Eydun Klakstein.

Performa terbaru mereka juga cukup meyakinkan dengan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Editor: Banu Adikara
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