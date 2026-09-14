Prediksi Skor Rio Ave vs Estrela Amadora di Liga Portugal: Duel Dua Tim Beda Nasib

JawaPos.com - Rio Ave akan menjamu Estrela Amadora pada lanjutan Primeira Liga 2026/27 di Estadio do Rio Ave pada Senin (15/9) malam waktu setempat.

Duel ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda.

Rio Ave sedang berusaha keluar dari periode sulit setelah mengalami dua kekalahan beruntun dengan skor telak.

Sementara Estrela Amadora justru datang dengan modal positif karena belum terkalahkan dalam lima pertandingan pertama mereka di kompetisi domestik musim ini.

Rio Ave tentu berharap faktor kandang bisa membantu mereka menghentikan tren negatif.

Kekalahan 0-4 dari Sporting CP dan Santa Clara dalam dua pertandingan terakhir menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim asuhan Sotiris Silaidopoulos.

Tidak hanya gagal meraih poin, Rio Ave juga kesulitan memberikan ancaman berarti di lini depan.

Dalam dua pertandingan tersebut, mereka tidak mampu mencetak satu gol pun dan harus menerima delapan gol bersarang di gawang sendiri.