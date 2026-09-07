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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 01.05 WIB

Reaksi Mikel Arteta Usai Arsenal Sukses Comeback Melawan Chelsea

Reaksi Mikel Arteta saat Arsenal menang. ( ig @afc.superpage) - Image

Reaksi Mikel Arteta saat Arsenal menang. ( ig @afc.superpage)

JawaPos.com - Mikel Arteta melihat kemenangan Arsenal atas Chelsea sebagai lebih dari sekadar tambahan tiga poin.

The Gunners sukses melakukan comeback dan mengalahkan Chelsea 2-1 dalam pertandingan sengit Premier League. Morgan Rogers membuat Arsenal tertinggal hanya 77 detik setelah kick-off, tetapi Kai Havertz dan Martin Ødegaard kemudian membalikkan keadaan.

Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Arsenal atas Chelsea di Premier League menjadi 10 pertandingan.

Bagi Arteta, cara Arsenal meraih kemenangan justru menjadi bagian paling menggembirakan. Sang manajer percaya timnya kini memiliki kemampuan untuk mencapai level permainan yang lebih tinggi dibandingkan musim lalu.

Arteta Melihat Perkembangan Besar

Arsenal datang ke musim ini dengan ambisi mempertahankan gelar juara. Jika berhasil melakukannya, mereka akan menjadi juara bertahan untuk pertama kalinya sejak era 1930-an.

Kemenangan atas Chelsea memberikan indikasi positif bagi ambisi tersebut. Arsenal mampu bangkit setelah kebobolan gol cepat dan tetap menjaga ketenangan untuk mengubah jalannya pertandingan.

Melansir ESPN, setelah laga, Mikel Arteta berkomentar soal hasil positif yang diraih oleh timnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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