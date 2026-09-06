Prediksi Skor Troyes vs Strasbourg di Liga Prancis: Duel Seru Berpotensi Imbang di Stade de l'Aube

JawaPos.com — ESTAC Troyes berpeluang mempertahankan start tak terkalahkan saat menjamu RC Strasbourg pada pekan ketiga Ligue 1 2026/2027 di Stade de l'Aube, Minggu (6/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan 2-1 pada laga terakhir sehingga duel diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1.

Troyes Ingin Lanjutkan Start Positif Troyes datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan Ligue 1 musim ini, termasuk kemenangan 2-1 atas FC Lorient di Stade du Moustoir pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat mereka menempati posisi keenam klasemen sementara.

Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena Troyes baru kembali ke kasta tertinggi Prancis setelah tiga tahun absen. Mereka berstatus juara Ligue 2 musim lalu dan kini belum terkalahkan setelah bermain imbang melawan Paris FC pada pekan pembuka.

Pasukan Stephane Dumont juga memiliki catatan pramusim yang cukup meyakinkan karena tidak menelan kekalahan dalam enam pertandingan persiapan.

Mereka bahkan mampu mencetak 14 gol dengan rata-rata kebobolan kurang dari satu gol setiap pertandingan.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi Troyes untuk menghadapi Strasbourg. Terlebih, mereka memiliki rekor tidak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan calon tamunya tersebut.

Peluang meraih kemenangan kandang pertama musim ini pun tetap terbuka.